© Foto: Dall-E

HashKey wagt als erste reine Krypto-Börse den Börsengang in Hongkong und peilt dabei ein Emissionsvolumen von bis zu 215 Millionen US-Dollar an.HashKey Holdings Limited, Betreiber der größten lizenzierten Krypto-Börse Hongkongs, hat offiziell den Antrag auf einen Börsengang gestellt. Damit wird HashKey voraussichtlich die erste reine Krypto-Handelsplattform sein, die in Hongkong an die Börse geht. Das Unternehmen bietet im Rahmen des globalen IPO insgesamt 240,57 Millionen Aktien an. Davon sind 24,06 Millionen Papiere für Privatanleger in Hongkong vorgesehen, während 216,51 Millionen Aktien international platziert werden. Die Preisspanne liegt zwischen 5,95 und 6,95 Hongkong-Dollar. Am …