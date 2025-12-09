Leipzig (ots) -Die Produktion des Podcast "Kekulés Gesundheits-Kompass" wird zum Jahresende eingestellt. Nach mehr als fünfeinhalb Jahren gemeinsamer Arbeit beenden der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) und Prof. Dr. med. Dr. rer. nat. Alexander Kekulé ihre Podcast-Kooperation.Das Format startete am 16. März 2020 als "Kekulés Corona-Kompass" als Reaktion auf den Ausbruch der Pandemie und bot vielen Menschen Orientierung in einer unsicheren Zeit. Mit 361 Folgen war es der Podcast, der die Corona-Pandemie am längsten begleitet hat. Als sich die Lage normalisierte, wurde das Format in den breiter angelegten "Gesundheits-Kompass" überführt und behandelte Themen von aktuellen Epidemien über neueste Entwicklungen in der Medizin bis hin zu gesundheitspolitischen Fragen. Dabei profitierten die Hörerinnen und Hörer auch von Prof. Kekulés besonderer Fähigkeit, wissenschaftliche Phänomene aus dem Bereich der Medizin allgemeinverständlich zu erklären. Die MDR-Podcasts mit Prof. Kekulé wurden mehr als 80 Millionen Mal heruntergeladen.MDR Aktuell richtet sein Podcast-Portfolio künftig neu aus, um Inhalte wie Politik, Gesundheit, Klima und Wirtschaft stärker im ARD-Verbund abzustimmen und neuen Zielgruppen Angebote machen zu können. Damit entwickelt der MDR sein Programmangebot weiter und passt es den strategischen Zielsetzungen des MDR und der ARD an.Die letzte Folge von "Kekulés Gesundheits-Kompass" erscheint am 18. Dezember 2025 und blickt noch einmal auf zentrale Fragen: Wo stehen wir heute bei Corona? Was haben wir gelernt? Welche Herausforderungen kommen auf uns zu?MDR Aktuell bedankt sich bei Prof. Alexander Kekulé für die erfolgreiche Zusammenarbeit. Mit seiner Expertise und Meinung bleibt er geschätzter Gesprächspartner in den aktuellen crossmedialen Formaten des Mitteldeutschen Rundfunks.Pressekontakt:MDR, Kommunikations- und Mediendesk, Tel.: (0341) 3 00 64 55, E-Mail:kommunikation-desk@mdr.deOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7880/6175719