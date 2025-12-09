"Big Short"-Investor Michael Burry hat eine umfangreiche Analyse über zwei artverwandte Unternehmen veröffentlicht, über die seit vielen Jahren heftig diskutiert und spekuliert wird. Berkshire Hathaway wird ebenfalls als potenzieller Investor genannt. Dabei handelt es sich um die Aktien der US-Hypothekenfinanzierer Fannie Mae und Freddie Mac, die seit der US-Immobilienkrise aufgrund ihres systemrelevanten Charakters unter staatlicher Zwangsverwaltung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
