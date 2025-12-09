Mercedes-Benz Trucks hat im Werk Wörth die Serienproduktion des eActros'¯400 der zweiten Generation eingeläutet. Den Technik-Baukasten für das Modell liefert der eActros 600, der bereits seit 2024 vom Band läuft. Der 400er grenzt sich dabei als Alternative mit weniger Reichweite, aber mehr Nutzlast ab. Der Serienstart des neuen eActros 400 bildet den Auftakt zur Einführung mehrerer neuer E-Lkw-Varianten bei Mercedes-Benz Trucks: Bei Aufbau, Radständen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net