© Foto: Picture Alliance

Blackstone-Chef Schwarzman weist Sorgen um private Kredite zurück. Trotz Auto-Insolvenzen sieht er Banken als Treiber. Die Aktie von Blackstone ist 2025 weiterhin klar im Minus.Stephen Schwarzman, CEO von Blackstone, sagte am Dienstag, er teile die Marktbedenken hinsichtlich privater Kredite im Zusammenhang mit den jüngsten Insolvenzen im Automobilsektor nicht. Während der Abu Dhabi Finance Week erklärte er: "Es gab mehrere Insolvenzen, die im Oktober große Aufmerksamkeit erregten [...] und für die private Kreditvergabe verantwortlich gemacht wurde. Tatsächlich wurden alle drei Geschäfte von Banken geprüft, von Banken übernommen und syndiziert, und private Kredite spielten dabei keine …