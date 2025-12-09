Stabilus kämpft mit einem Gewinneinbruch, sinkendem Umsatz und einem schwierigen Ausblick. Besteht noch Hoffnung?Den vollständigen Artikel lesen ...
|13:54
|Stabilus: Besteht noch Hoffnung?
|Stabilus kämpft mit einem Gewinneinbruch, sinkendem Umsatz und einem schwierigen Ausblick. Besteht noch Hoffnung Den vollständigen Artikel lesen ...
|12:09
|Stabilus SE: Vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt. KAUFEN.
|Stabilus SE hat die detaillierten Ergebnisse für das vierte Quartal und das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht, die die enttäuschende Vorabmitteilung bestätigen. Insgesamt lagen die Ergebnisse für das...
|11:14
|STABILUS SE kracht ab - jetzt riecht's nach Panik!
|09:15
|Rheinmetall Aktie: Sehr spannend! - BioNTech, Evotec, Klöckner, PNE und Stabilus im Marktbericht Börse Frankfurt
|Wo ist am Aktienmarkt etwas los, welche Themen interessieren Anleger derzeit besonders? Vor allem für Trader ist es wichtig zu wissen, wo "die Musik spielt" und welche Themen an der Börse aktuell besonders...
|Mo
|WARBURG RESEARCH stuft Stabilus auf 'Buy'
|HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Stabilus nach finalen Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Die im November kommunizierten Eckdaten...
|STABILUS SE
|18,820
|-0,95 %