Vaduz (ots) -Am Mittwoch, 10. Dezember beginnt die Volkszählung 2025. Die Einwohnerinnen und Einwohner des Landes erhalten in den nächsten Tagen ein Schreiben mit den Zugangsdaten für den Online-Fragebogen der Volkszählung 2025. Die Teilnahme ist per Computer, Tablet oder Smartphone und auf den gebräuchlichsten Browsern möglich. Auf der Internetseite www.volkszaehlung.li kann der Fragebogen ausgefüllt werden. Abgabetermin ist der 13. Januar 2026.Online-TeilnahmeDer elektronische Fragebogen hat den Vorteil, dass nur diejenigen Fragen angezeigt werden, die für die ausfüllende Person relevant sind. Die Beantwortung der Fragen ist so einfacher und schneller als mit dem Papierfragebogen. Die elektronische Befragung ist zudem umweltschonender und kostengünstiger. Neben den Zugangsdaten kann auch die eID für die Anmeldung zum Fragebogen genutzt werden. Mit mobilen Geräten gelangt man mit dem persönlichen QR-Code direkt zum Fragebogen.Teilnahme auf PapierSelbstverständlich kann der Fragebogen auch auf Papier ausgefüllt werden. Alle Einwohnerinnen und Einwohner, welche den Fragebogen bis zum ersten Abgabetermin (13. Januar 2026) nicht eingereicht haben, erhalten mit dem Erinnerungsbrief automatisch einen Papierfragebogen. Abgabetermin ist in diesem Fall der 8. Februar 2026. Das Amt für Statistik bittet die Einwohnerinnen und Einwohner, die Volkszählungshotline nicht vorab für die Bestellung eines Papierfragebogens zu nutzen, dieser wird ohne weiteres Zutun im Januar zugestellt.Verpflichtung zur TeilnahmeDie Volkszählung ist die umfassendste statistische Erhebung in Liechtenstein. Das Motto "Liechtenstein zählt" verdeutlicht, dass die Volkszählung ein Gemeinschaftswerk des Landes ist, welches die ganze Bevölkerung miteinbezieht. Nur wenn alle Einwohnerinnen und Einwohner den Fragebogen vollständig ausfüllen ist es möglich, aussagekräftige Ergebnisse für das Land, die einzelnen Gemeinden und verschiedene Bevölkerungsgruppen zu erstellen.Aufgrund des Statistikgesetzes ist deshalb die gesamte Bevölkerung verpflichtet, an der Befragung teilzunehmen. Die Statistiken, die aus den Daten resultieren, sind wiederum für alle öffentlich und kostenlos zugänglich. Die Devise der Volkszählung ist: Informationen von allen für alle.Nutzen der VolkszählungDie Statistiken aus der Volkszählung geben Aufschluss darüber, wo das Land steht. Auch die langfristige Entwicklung des Landes kann daraus abgelesen und Vergleiche mit anderen Ländern erstellt werden. Alle diese Informationen dienen der Meinungsbildung in der Bevölkerung sowie der Politikgestaltung von Landtag, Regierung und Gemeindebehörden. Sie bieten eine verlässliche Datengrundlage, um die besten Entscheidungen für das Land fällen zu können. Im Dezember 2026 wird die Bevölkerung über erste Ergebnisse aus der Volkszählung 2025 informiert.Datenschutz ist gewährleistetDie Informationen aus den Fragebögen unterstehen dem Statistikgeheimnis und werden nur für statistische Zwecke genutzt. Datenempfänger ist das Amt für Statistik. Die Übermittlung des Online-Fragebogens erfolgt verschlüsselt. Die Volkszählungsergebnisse werden in einer Art und Weise veröffentlicht, dass keine Rückschlüsse auf Einzelpersonen möglich sind. Die Abläufe der Volkszählung wurden mit der Fachstelle für Datenschutz abgesprochen.Informationen und Einstiegsseite zum Online-Fragebogenwww.volkszaehlung.liPressekontakt:Ministerium für Präsidiales und FinanzenFranziska Frick, Leiterin Amt für StatistikT +423 236 64 67franziska.frick@llv.liOriginal-Content von: Fürstentum Liechtenstein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100000148/100937151