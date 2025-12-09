Willem Hendrickx, treibende Kraft hinter der Unternehmensveränderung, bringt fast drei Jahrzehnte Erfahrung mit, um globale Partnerökosysteme und Kundenbeziehungen über Regionen hinweg zu stärken

NetApp (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, gab heute die Ernennung von Willem Hendrickx zum Senior Vice President und General Manager, EMEA LATAM bekannt, die am 5. Januar 2026 in Kraft tritt. Willem Hendrickx wird die Geschäftsstrategie, die Go-to-Market-Strategie (GTM) und das Partnerengagement von NetApp in ganz Europa, dem Nahen Osten, Afrika und Lateinamerika leiten.

Willem Hendrickx ist dem President von NetApp, César Cernuda, direkt unterstellt, verfügt über profunde regionale Kenntnisse und eine nachweisliche Erfolgsbilanz im Aufbau leistungsstarker Teams und trägt außerdem zur Beschleunigung der internationalen Präsenz von NetApp bei, indem globale Kunden unterstützt werden, den sich wandelnden Anforderungen von Hybrid-Cloud- und KI-gesteuerter Dateninfrastruktur gerecht zu werden. Willem Hendrickx besitzt einen Master-Abschluss in Angewandter Volkswirtschaftslehre von der KU Leuven und arbeitet von Brüssel (Belgien) aus.

"Willem Hendrickx kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt zu NetApp, da die Kundennachfrage weltweit nach intelligenter KI-gesteuerter, cloud-fähiger Dateninfrastruktur sprunghaft ansteigt", so César Cernuda, President, NetApp. "Diese Ernennung unterstreicht unser Bestreben, Kunden weltweit zu bedienen, und bestärkt unsere Strategie, eine nahtlose Dateninfrastruktur weltweit bereitzustellen. Wir sind überzeugt, dass die Führung und das regionale Verständnis von Willem Hendrickx unsere Kundenbeziehungen vertiefen und das kritische Wachstum in der gesamten EMEA-Region sowie in ganz Lateinamerika vorantreiben werden."

Willem Hendrickx verfügt über mehr als 25 Jahre Führungserfahrung bei der Leitung der groß angelegten kommerziellen Transformation und motivierte wachstumsstarke Teams in verschiedenen Sektoren, darunter Cybersicherheit, Telekommunikation und Unternehmens-IT in der EMEA-Region. Willem Hendrickx bekleidete zuvor globale Führungspositionen und beaufsichtigte dabei EMEA-Regionen unter anderen bei EMC/Dell Technologies und Alcatel-Lucent.

"Es ist mir eine Ehre, NetApp zu einer derartig transformativen Zeit für die Tech-Branche beizutreten, wenn sich die AI-Adoption beschleunigt", so Willem Hendrickx, Senior Vice President und General Manager, EMEA LATAM, NetApp. "Meine Mission besteht darin, ein außergewöhnliches Team zu leiten, das die Position von NetApp in der Region vorantreibt und stärkt, während wir Kunden auf große KI-Arbeitslasten und -Bereitstellungen vorbereiten. Ich begeistere mich für Menschen und Technologie und freue mich darauf, dieses Team zu neuen Erfolgshöhen zu führen."

Über NetApp

Seit mehr als drei Jahrzehnten unterstützt NetApp weltweit führende Organisationen dabei, den Wandel zu meistern vom Aufstieg der Enterprise-Speicherung bis zur intelligenten Ära, die durch Daten und KI definiert wird. Heute ist NetApp das Unternehmen für intelligente Dateninfrastruktur, das Kunden dabei hilft, Daten als Katalysator für Innovation, Resilienz sowie Wachstum zu nutzen.

Im Zentrum dieser Infrastruktur steht die NetApp-Datenplattform die einheitliche, unternehmensgerechte, intelligente Basis, die Daten in jeder Cloud, jedem Workload sowie jeder Umgebung verbindet, schützt und aktiviert. Basierend auf der bewährten NetApp-ONTAP-Plattform, unserer führenden Datenverwaltungssoftware und Betriebssystem, sowie ergänzt durch Automatisierung über AI Data Engine und AFX, bietet sie Beobachtbarkeit, Resilienz und Intelligenz im großen Maßstab.

Die NetApp-Datenplattform trennt durch ihr Design Speicher, Services sowie Kontrolle, sodass Unternehmen schneller modernisieren, effizient skalieren und ohne Abhängigkeit von einzelnen Anbietern innovieren können. Als einzige Enterprise-Storage-Plattform, die nativ in den größten Clouds der Welt eingebettet ist, ermöglicht sie Organisationen, jede Arbeitslast überall mit konsistenter Leistung, Governance und Schutz auszuführen.

Mit NetApp sind Daten immer bereit bereit, Bedrohungen abzuwehren, KI zu unterstützen sowie die nächste bahnbrechende Innovation zu ermöglichen. Deshalb vertrauen die weltweit fortschrittlichsten Unternehmen NetApp, um Intelligenz in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln.

Mehr erfahren Sie unter www.netapp.com oder folgen Sie uns auf X, LinkedIn, Facebook und Instagram.

NETAPP, das NETAPP-Logo und die unter www.netapp.com/TM genannten Produktnamen sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen- und Produktnamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251208918784/de/

Contacts:

Ansprechpartnerin für Medienvertreter

Kenya Hayes

NetApp

kenya.hayes@netapp.com

Ansprechpartnerin für Investoren:

Kris Newton

NetApp

kris.newton@netapp.com