Beim Hamburger Windkraftanlagenbauer Nordex läuft es weiter rund: Der Konzern hat erneut Großaufträge aus Europa an Land gezogen. Konkret geht es dabei um Projekte mit einer Gesamtleistung von 102 Megawatt (MW) in Frankreich und Belgien. Die Börse reagiert erfreut: Der MDAX-Wert legt am Vormittag um gut zwei Prozent zu. Insgesamt sollen die Hanseaten 28 Anlagen in sieben Windparks errichten. Alle Verträge umfassen darüber hinaus langfristige Service- und Wartungsvereinbarungen, die für maximale ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Euro am Sonntag