RICHARDSON, Texas, Dec. 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das Softwareunternehmen Mavenir für KI-gestützte Mobilfunknetze hat heute die Bildung eines erweiterten, schlagkräftigen Führungsteams bekanntgegeben, das die Unternehmensvision für Telco-First-, Cloud-native und KI-basierte Netzwerke konsequent vorantreiben soll. Dieser Schritt folgt auf die jüngste Rekapitalisierung des Unternehmens und steht im Einklang mit einer überarbeiteten Produktstrategie, die den Fokus klar auf Mobile Core, KI-gestützte Automatisierung und Cloud-native Plattformen legt.

Neues Betriebsmodell im Einklang mit den strategischen Prioritäten

Erfolgreiche KI-Investitionen beginnen mit einem integrierten Ansatz und zielgerichteten Implementierungen, die konkrete Herausforderungen mit geringem Risiko, minimalen Störungen und verlässlichen Ergebnissen adressieren. Doch der Mehrwert entsteht erst dann, wenn KI nicht länger nur als Ergänzung bestehender Prozesse dient. Entscheidend ist, von Beginn an Systeme zu schaffen, die sich in eine umfassende KI-Vision einfügen - geprägt von agentenbasierten, intentionsgesteuerten Abläufen und allgegenwärtiger Intelligenz.

Mavenirs KI-Roadmap markiert den Übergang von KI-integrierten zu KI-nativen Netzwerken - ein Wandel, der grundlegend verändert, wie Betreiber ihre Infrastruktur steuern und monetarisieren. Während KI-integrierte Netzwerke Intelligenz lediglich für spezifische Funktionen einsetzen, ist sie in KI-nativen Netzwerken tief in der Core-Architektur verankert. Dadurch werden eine vollständige Automatisierung, Echtzeitoptimierung und Monetarisierung im industriellen Maßstab möglich.

Um den Übergang von KI-integrierten zu KI-nativen Netzwerken zu beschleunigen und optimal zu unterstützen, stellt Mavenir sein Betriebsmodell auf zwei eng verzahnte Geschäftsbereiche um, die beide konsequent auf KI-Automatisierung ausgerichtet sind:

Packet Core, Messaging, Sicherheit

Sprach- und Funkzugangstechnologien

Ergänzt werden diese Bereiche durch Plattform- und Cloud-Technologien sowie Business-Lösungen.

Diese Struktur schafft klarere Verantwortlichkeiten, stärkt die Kundenorientierung und erhöht die Umsetzungsgeschwindigkeit über alle Produktlinien und F&E-Teams hinweg.

Starkes Führungsteam

Im Rahmen des neuen Betriebsmodells besetzt Mavenir mit sofortiger Wirkung mehrere Schlüsselpositionen mit erfahrenen Führungskräften:

Uli Dopfer,

Executive Vice President & Chief Financial Officer (CFO)

Uli bringt über 20 Jahre Erfahrung in leitenden Finanzfunktionen mit, zuletzt als CFO von ADTRAN Holdings. Er verantwortet künftig die Unternehmensfinanzen, Finanzprozesse, die langfristige strategische Planung sowie den Personalbereich.

Uli bringt über 20 Jahre Erfahrung in leitenden Finanzfunktionen mit, zuletzt als CFO von ADTRAN Holdings. Er verantwortet künftig die Unternehmensfinanzen, Finanzprozesse, die langfristige strategische Planung sowie den Personalbereich. Dejan Leskaroski,

Executive Vice President & Chief Revenue Officer (CRO)

Dejan leitete bisher Mavenirs strategische Mobile-Core-Aktivitäten und verantwortete das Produktlebenszyklusmanagement. In seiner neuen Rolle wird er die globale Umsatzstrategie definieren und das kommerzielle Wachstum des Unternehmens gezielt vorantreiben.

Dejan leitete bisher Mavenirs strategische Mobile-Core-Aktivitäten und verantwortete das Produktlebenszyklusmanagement. In seiner neuen Rolle wird er die globale Umsatzstrategie definieren und das kommerzielle Wachstum des Unternehmens gezielt vorantreiben. Michael Cooper,

Executive Vice President und General Manager, Packet Core, Security & Messaging

Aufbauend auf seiner erfolgreichen Führungsrolle beim Ausbau des Packet-Core-Geschäfts übernimmt Michael künftig die Gesamtverantwortung für Packet Core, Security und Messaging. Zusätzlich bekommt er die Leitung der Forschung und Entwicklung im Bereich Mavenir Digital Enablement (MDE) übertragen.

Aufbauend auf seiner erfolgreichen Führungsrolle beim Ausbau des Packet-Core-Geschäfts übernimmt Michael künftig die Gesamtverantwortung für Packet Core, Security und Messaging. Zusätzlich bekommt er die Leitung der Forschung und Entwicklung im Bereich Mavenir Digital Enablement (MDE) übertragen. Santhosh Kumar,

Executive Vice President & General Manager, Platform & Cloud

Seit 2008 ist Santhosh in leitenden Funktionen für globale IMS- und Messaging-Implementierungen sowie für die Plattformentwicklung im gesamten RAN- und IMS-Portfolio verantwortlich. In seiner neuen Rolle wird er die Bereiche Platform Engineering, Center of Delivery (COD) und Global Product Support leiten. Sein Auftrag umfasst die Steigerung der Plattformkonsistenz, die Beschleunigung der Cloud-Transformation und die Verbesserung der betrieblichen Effizienz im gesamten Unternehmen.

Seit 2008 ist Santhosh in leitenden Funktionen für globale IMS- und Messaging-Implementierungen sowie für die Plattformentwicklung im gesamten RAN- und IMS-Portfolio verantwortlich. In seiner neuen Rolle wird er die Bereiche Platform Engineering, Center of Delivery (COD) und Global Product Support leiten. Sein Auftrag umfasst die Steigerung der Plattformkonsistenz, die Beschleunigung der Cloud-Transformation und die Verbesserung der betrieblichen Effizienz im gesamten Unternehmen. Sachin Karkala,

Executive Vice President & General Manager, IMS & RAN

Sachin ist seit mehr als 18 Jahren in führenden Positionen bei Mavenir tätig und hat maßgeblich Cloud-native und KI-basierte Transformationen, fortschrittliche Netzwerklösungen sowie groß angelegte Open-RAN-Implementierungen vorangetrieben. Zudem hat er Pionierarbeit in den Bereichen IMS/VoLTE und WLAN-Telefonie geleistet. In seiner neuen Funktion als EVP & General Manager, IMS & RAN, wird er die Sprach- und Funkzugangstechnologien verantworten - mit dem Auftrag, die KI-native Entwicklung zu beschleunigen, die F&E-Leistung weiter zu stärken und Lösungen der nächsten Generation für Betreiber weltweit bereitzustellen.

Sachin ist seit mehr als 18 Jahren in führenden Positionen bei Mavenir tätig und hat maßgeblich Cloud-native und KI-basierte Transformationen, fortschrittliche Netzwerklösungen sowie groß angelegte Open-RAN-Implementierungen vorangetrieben. Zudem hat er Pionierarbeit in den Bereichen IMS/VoLTE und WLAN-Telefonie geleistet. In seiner neuen Funktion als EVP & General Manager, IMS & RAN, wird er die Sprach- und Funkzugangstechnologien verantworten - mit dem Auftrag, die KI-native Entwicklung zu beschleunigen, die F&E-Leistung weiter zu stärken und Lösungen der nächsten Generation für Betreiber weltweit bereitzustellen. Sandeep Singh,

Senior Vice President & General Manager, Business Solutions

Sandeep übernimmt die Verantwortung für das Produktmarketing über das gesamte Mavenir-Portfolio hinweg. Zusätzlich zu dieser erweiterten Rolle wird er seine Aufgaben als GM für den Bereich Digital Enablement (MDE) fortführen und weiterhin Innovation und Wachstum im Umfeld der Business-Support-Systeme vorantreiben.

Das weiterhin starke Führungsteam von Mavenir wird sich eng miteinander abstimmen. Pardeep Kohli (President & CEO), Bejoy Pankajakshan (EVP & Chief Technology & Strategy Officer), BG Kumar (President of Global Operations, Sales Operations & SCMP), Chuck Gilbert (EVP & Chief Legal Officer), Brandon Larson (SVP & GM, Cloud, AI & IMS Business Strategy) sowie Ilia Abramov (VP & GM, Security) setzen ihre Arbeit in ihren aktuellen Funktionen fort. Ihre zuverlässige Führung und enge partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den neu ernannten Führungskräften gewährleisten kontinuierliche Stabilität für eine noch schnellere Innovationsfähigkeit, stärkere Kundenorientierung sowie Umsetzung von Mavenirs Vision eines KI-basierten Netzwerks.

Führungswechsel

Darüber hinaus gibt das Unternehmen bekannt, dass Terry Hungle (Executive Vice President und Chief Financial Officer), Bahram Jalalizadeh (Executive Vice President und Head of Sales and Marketing), Ashok Khuntia (President of Core Networks) sowie Anup Mahajan (Senior Vice President of Engineering) Ende Januar 2026 aus ihren Funktionen ausscheiden werden. Mavenir spricht ihnen seinen aufrichtigen Dank für ihre bedeutenden Beiträge, ihre Führung und ihr langjähriges Engagement aus, die maßgeblich zum Unternehmenserfolg beigetragen haben. Terry wird dem Unternehmen weiterhin als Sonderberater des Vorstands zur Seite stehen, während Bahram künftig in beratender Funktion tätig sein wird, um laufende Kundenprogramme zu unterstützen.

Beschleunigung von Innovationen und Kundenmehrtwert

"Mavenir war das erste Unternehmen, das Cloud-native Produkte auf den Markt gebracht hat, und unterstützt heute mehr als 300 Betreiber mit rund 3,5?Milliarden Kunden. Da unsere Kunden zunehmend auf KI-native Netzwerke setzen, entwickeln wir unser Betriebsmodell weiter, um noch schneller, flexibler und gezielter reagieren zu können", so Pardeep Kohli, President und CEO. "Wir freuen uns, diese herausragenden Führungskräfte bei Mavenir willkommen zu heißen. Mit einem starken Team und einer klaren strategischen Ausrichtung sind wir bestens aufgestellt, um unseren Kunden kontinuierlich Innovationen und einen spürbaren Mehrwert zu bieten."

"Mavenirs Engagement für KI-basierte-Lösungen geht Hand in Hand mit der Vertiefung der Beziehungen zu unseren wichtigsten Kunden im Bereich Mobile Core", ergänzte Hubert de?Pesquidoux, Executive Chairman und Executive Partner bei Siris. "Das erweiterte Führungsteam bringt das nötige Fachwissen mit, um unsere Agenda für profitables Wachstum voranzutreiben und unsere Position als Branchenführer weiter zu festigen. Wir freuen uns darauf, Innovationen zu beschleunigen und einen nachhaltigen Mehrwert für alle Stakeholder zu schaffen."

Ausblick

Mit einem einheitlichen Betriebsmodell, einer überarbeiteten strategischen Roadmap und erweiterten Führungskapazitäten positioniert sich Mavenir als Vorreiter beim Übergang der Branche von KI-integrierten zu KI-nativen Netzwerken. Das Unternehmen bietet die Automatisierung, Intelligenz und Agilität, die Betreiber in der nächsten Ära der Telekommunikation benötigen.

Über Mavenir

Mavenir ermöglicht intelligente, automatisierte und programmierbare Netzwerke durch die Entwicklung von telekommunikationsorientierten, Cloud-nativen und KI-basierten Softwarelösungen für Mobilfunkbetreiber. Die umfassende Telekommunikationsexpertise des Unternehmens zeigt sich in Implementierungen bei mehr als 300 Netzbetreibern in über 120 Ländern - gemeinsam versorgen sie über 50?% der weltweiten Mobilfunkteilnehmer. Mavenir vereint dabei seine umfassende Telekommunikationsexpertise mit tiefgehendem Cloud- und IT-Know-how sowie ausgeprägten Kompetenzen im Bereich Datenwissenschaften - Fähigkeiten, die entscheidend sind, um reale Herausforderungen der Kunden erfolgreich zu lösen. Die bewährten Softwarelösungen sind KI-basiert und ebnen den Weg für eine KI-native Zukunft sowie die Weiterentwicklung traditioneller Netzbetreiber zu echten TechCos.

Weitere Informationen finden Sie unter www.mavenir.com

Mavenir PR-Kontakte: