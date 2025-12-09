© Foto: Dall-E

Zcash setzt sich vom schwachen Krypto-Markt ab, da eine geplante Gebührenreform und neues institutionelles Vertrauen dem Kurs Auftrieb verleihen.Während der Krypto-Markt am Dienstag mehrheitlich unter Druck steht, setzt sich ZCash (ZEC) ab und legt binnen 24 Stunden zeitweise mehr als 12 Prozent zu und widersetzte sich damit dem breit angelegten Abverkauf bei Bitcoin, Ethereum, Solana und Co., die am Dienstagmittag überwiegend über zwei Prozent im Minus notieren. Auslöser der Rallye bei ZCash war eine weitreichende Ankündigung zur Zukunft des Zcash-Gebührenmodells. Entwickler legen erste konkrete Blaupause für dynamische Gebühren vor Der Kurssprung folgte auf eine Veröffentlichung der …