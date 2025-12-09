Etliche Versicherer deklarieren derzeit ihre Überschussbeteiligung für das kommende Jahr. Nun haben zwei weitere Gesellschaften ihre Verzinsung für 2026 bekannt gegeben. Sowohl die LV 1871 als auch die DEVK halten ihre Überschussbeteiligung stabil. Mit der LV 1871 und der DEVK reihen sich zwei weitere Unternehmen in den Reigen der Versicherer ein, die ihre Überschussbeitligung für das kommende Jahr verkündet haben. Die LV 1871 hält ihre Verzinsung auch 2026 stabil. Neu- und Bestandskunden profitieren ...

