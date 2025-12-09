Sichtbarkeit ohne Inhalt ist Lärm, Relevanz ohne Reichweite bleibt ungehört - erst beides zusammen schafft Vertrauen. In der Versicherungsbranche braucht es neue Formen der Kommunikation. Denn gerade die Generation Z fordert Authentizität statt Hochglanz, Haltung statt Hype. Ein Artikel von Andreas Wollermann, Head of Growth & Generational Trend bei der bbg Betriebsberatungs GmbHEs gibt zwei Arten von Menschen in unserer Branche. Die einen wollen gesehen werden. Die anderen wollen etwas bewegen. ...

