WKN: 701600 | ISIN: DE0007016008 | Ticker-Symbol: MSH
Stuttgart
09.12.25 | 14:31
8,900 Euro
0,00 % 0,000
Branche
Handel/E-Commerce
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
WASGAU PRODUKTIONS & HANDELS AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
WASGAU PRODUKTIONS & HANDELS AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
8,90010,00014:48
Dow Jones News
09.12.2025 14:39 Uhr
141 Leser
Artikel bewerten:
(0)

PTA-Adhoc: WASGAU Produktions & Handels AG: Planungen für das Geschäftsjahr 2026, Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

WASGAU Produktions & Handels AG: Planungen für das Geschäftsjahr 2026, Prognose für das Geschäftsjahr 2025 bestätigt

Pirmasens (pta000/09.12.2025/14:05 UTC+1)

Der Vorstand hat heute die Planungen für den WASGAU Konzern für das Geschäftsjahr 2026 aufgestellt.

Die gesamtwirtschaftlichen Unwägbarkeiten aufgrund weltweiter militärischer Konflikte, anhaltender Konjunkturschwäche mit einhergehender Konsumzurückhaltung in Deutschland, Kostensteigerungen sowie Preiskämpfen im Lebensmittelhandel können die wirtschaftliche, in der Planung abgebildete Situation, und somit auch die Entwicklung für das Jahr 2026 beeinflussen. Für die Kennziffer Konzern-EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) erwartet der Vorstand, unter vorstehendem Vorbehalt, einen Wert im Korridor in Höhe von 8,0 bis 11,0 Mio. Euro für das Planjahr 2026. Dabei wird für das I. Halbjahr 2026 ein Konzern-EBIT von 2,0 bis 3,5 Mio. Euro und für das II. Halbjahr 2026 ein Konzern-EBIT von 6,0 bis 7,5 Mio. Euro erwartet.

Für das laufende Geschäftsjahr 2025 und für das II. Halbjahr 2025 geht der Vorstand weiterhin davon aus, die im Lagebericht zum Geschäftsjahr 2024 getätigte, zuletzt am 6. November 2025 mit der Quartalsinformation zum 30. September 2025 bestätigte Prognose zu erreichen. Er erwartet somit weiterhin ein Konzern-EBIT im Korridor von 9,5 bis 12,5 Mio. Euro für das laufende Geschäftsjahr 2025 und für das laufende II. Halbjahr 2025 weiterhin ein Konzern EBIT im Korridor von 6,5 bis 8,0 Mio. Euro. Für das I. Halbjahr 2025 wurde ein Konzern-EBIT von 3,5 Mio. Euro erreicht.

Pirmasens, den 09.12.2025

WASGAU Produktions & Handels AG

Der Vorstand

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      WASGAU Produktions & Handels AG 
           Blocksbergstraße 183 
           66955 Pirmasens 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Thomas Bings 
Tel.:         +49 6331 558 150 
E-Mail:        investor.relations@wasgau-ag.de 
Website:       www.wasgau.com 
ISIN(s):       DE0007016008 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart

[ source: https://www.pressetext.com/news/1765285500406 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

December 09, 2025 08:05 ET (13:05 GMT)

© 2025 Dow Jones News
