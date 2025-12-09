In nicht allzu ferner Zeit könnten die ersten Menschen zum Mars reisen. Forschungen haben ergeben, dass man dort schneller altern würde. Das hängt mit Albert Einsteins Relativitätstheorie zusammen. Geht es nach Elon Musk und seinem Raumfahrtunternehmen SpaceX, sollen noch in diesem Jahrzehnt Menschen zum Mars gebracht werden. Die Nasa peilt ihre erste bemannte Mars-Mission rund um das Jahr 2024 an. Menschen auf dem Mars könnten also schon bald Realität ...

