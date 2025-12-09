Brüssel (www.anleihencheck.de) - Im Lauf der Jahre wurde die Unabhängigkeit der Zentralbanken zur Norm: Sie gilt als Bollwerk gegen Regierungen, die Wachstum auf Kosten der Preisstabilität erreichen wollen, so Florence Pisani, Chief Economist, und Philippe Dehoux, Head of Global Bonds bei Candriam.Die Geschichte zeige jedoch, dass sich die Aufgaben der Zentralbanken im Lauf der Zeit geändert hätten und dass ihre Unabhängigkeit nicht immer selbstverständlich gewesen sei. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 anleihencheck.de