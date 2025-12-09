Wien (www.fondscheck.de) - Der Asset Manager Candriam hat einen thematischen Aktienfonds aufgelegt, der auf die Autonomie Europas setzt, so die Experten von "FONDS professionell".Wie der Vermögensverwalter mitteile, ziele der Candriam European Autonomy Equity Fund auf Unternehmen ab, die das Streben des Kontinents nach größerer Stabilität in den wichtigsten strategischen Wachstumssektoren unterstützen würden. Der Fonds solle Europas 1 Billion Euro schwere Investitionsagenda in eine Aktienstrategie übertragen. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
