Das in Rhede beheimatete Unternehmen Wessels Logistik hat E.ON damit beauftragt, am Firmensitz eine Lkw-Ladeanlage mit acht Ladepunkten, Solaranlage, Großbatteriespeicher und neuem Trafo zu realisieren. Ein Teil des Stroms sollen auch Dritte an den Ladesäulen abrufen können. Wessels Logistik ist ein Traditionsunternehmen, das in vierter Generation von André Wessels geführt wird. Die nordrhein-westfälische Firma mit Sitz in Rhede beschäftigt rund ...

