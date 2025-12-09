Die Batteriepreise sind laut der alljährlichen Erhebung von BloombergNEF in 2025 um acht Prozent auf 108 US-Dollar pro Kilowattstunde gehalten. Auch im kommenden Jahr rechnen die Experten mit fallenden Preisen - allerdings aufgrund der hohen Rohstoffkosten und Zölle weniger stark als 2025. Konkret rechnet BloombergNEF damit, dass der Durchschnittspreis für ein Batteriepack 2026 um drei Prozent auf 105 US-Dollar pro Kilowattstunde sinken dürfte. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
