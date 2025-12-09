Köln (ots) -- Die neue Website präsentiert die Arbeitgebermarke des Beitragsservice unter dem Claim upgradebereit.- Interessierte durchlaufen einen vollständig digitalen Workflow - von der Stellensuche über die Information bis hin zur Bewerbung.- Das Portal ist für die mobile Nutzung optimiert, intuitiv bedienbar und über karriere.rundfunkbeitrag.de erreichbar.Der Beitragsservice von ARD, ZDF und Deutschlandradio hat sein neues Karriereportal online gestellt. Die Plattform bietet Bewerberinnen und Bewerbern einen durchgängig digitalen Workflow - von der Stellensuche bis zur Bewerbung - und präsentiert zugleich die Arbeitgebermarke des Beitragsservice unter dem Claim upgradebereit.Technisch ist das Portal direkt mit dem Bewerbungsmanagementsystem verknüpft, sodass Interessierte ohne Umwege in den Bewerbungsprozess einsteigen können. Auch auf mobilen Endgeräten funktioniert die Website einfach und nutzungsfreundlich.Mehr als Stellenanzeigen: Ein authentisches Bild vom BeitragsserviceDas neue Karriereportal ist mehr als eine Stellenbörse: Es zeigt, wie im Beitragsservice gearbeitet wird, welche Werte das Unternehmen leiten und was Mitarbeitende dort erwarten dürfen. Statt Stockfotos prägen echte Mitarbeitende die Website - mit authentischen Einblicken in ihre Aufgaben, Perspektiven und Motivation.Damit wird sichtbar, dass sich der Beitragsservice auf dem Weg befindet, ein digitaler Dienstleister für die Beitragszahlenden zu werden - ein Arbeitgeber im Wandel, der diesen Veränderungsprozess aktiv gestaltet und offen kommuniziert.Klare Struktur, echtes StorytellingDesign, Struktur und Inhalte wurden vollständig neu entwickelt. Die Navigation ist klar und intuitiv, die Informationen verständlich und prägnant. Redaktionelle Themen und Storytelling ersetzen klassische Hochglanzversprechen: Besucherinnen und Besucher erhalten reale Einblicke in Berufsfelder, Werte und Entwicklungsmöglichkeiten: von der IT und dem Kundenservice bis zur Verwaltung."Das Karriereportal steht für die Transformation unseres Hauses hin zu einem digitalen Dienstleister. Es macht unsere Arbeitgebermarke sichtbar und schafft einen direkten Zugang für alle, die bei dieser Entwicklung mitwirken wollen. Damit setzen wir auch im Recruiting auf zeitgemäße, nutzungsfreundliche Lösungen", sagt Bernd Roßkopf, Geschäftsbereichsleiter Finanzen und Services.Kontinuierliche Weiterentwicklung geplantDas Karriereportal ist modular aufgebaut und wird kontinuierlich weiterentwickelt. Neue Inhalte, Formate und Themenbereiche können flexibel ergänzt werden, um die Plattform langfristig an die Bedürfnisse von Bewerbenden und die strategischen Ziele des Recruitings anzupassen. Damit wird das Portal zum zentralen Zugangspunkt für alle, die den (digitalen) Wandel des Beitragsservice aktiv mitgestalten möchten.Pressekontakt:Dennis SponholzARD ZDF Deutschlandradio BeitragsserviceKommunikationE-Mail: presse@rundfunkbeitrag.deOriginal-Content von: ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120340/6175799