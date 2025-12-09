© Foto: picture alliance / ASSOCIATED PRESS | Rebecca Blackwell

Strategy handelt unter dem Wert seiner eigenen Bitcoin-Bestände. Während Analysten warnen, kauft Michael Saylor für fast eine Milliarde nach. Doch die Frage nach der Tragfähigkeit des Modells wird lauter.Die Aktie von Strategy ist am Montag um 2,6 Prozent gestiegen, nachdem das Unternehmen bekanntgab, zwischen dem 1. und 7. Dezember 10.624 Bitcoin im Wert von 962,7 Millionen US-Dollar gekauft zu haben. Es ist der größte Einzelkauf seit Juli und erhöht den Gesamtbestand auf 660.624 Bitcoin, rund 3,3 Prozent des gesamten verfügbaren Angebots. Der Durchschnittspreis lag laut Unternehmensangaben bei 90.615 US-Dollar pro Bitcoin. Finanziert wurde der Kauf über den Verkauf von Stammaktien im Wert …