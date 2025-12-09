EQS-News: Bybit / Schlagwort(e): Sonstiges

Bybit Institutional bereitet die Bühne für 2026 bei einer hochkarätigen Gala in Abu Dhabi



09.12.2025

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



DUBAI, UAE, 9. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Bybit , die weltweit zweitgrößte Kryptowährungsbörse nach Handelsvolumen, veranstaltete ihre BIG Series - Bybit Institutional Gala in Abu Dhabi, bei der wichtige Führungskräfte von Bybit, globale Regulierungsbehörden, Bankpartner, Liquiditätsanbieter und institutionelle Kunden zu einem zukunftsorientierten Dialog über die Entwicklung der digitalen Märkte zusammenkamen. Der Abend bildete den Rahmen für die verstärkte globale Strategie von Bybit, nachdem das Unternehmen kürzlich die vollständige VAPO-Lizenz (Virtual Asset Platform Operator) von der Securities and Commodities Authority (SCA) der Vereinigten Arabischen Emirate und die MiCAR-Lizenz für den gesamten Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) erhalten hatte - ein Meilenstein, der das Unternehmen in den Mittelpunkt der regulierten digitalen Finanzwelt rückt. "Mit unserer regulatorischen Grundlage in den Vereinigten Arabischen Emiraten und im EWR sowie einer einheitlichen Liquiditätsplattform, die auf Transparenz und Widerstandsfähigkeit basiert, ist Bybit bestrebt, die nächste Phase der institutionellen digitalen Finanzwelt voranzutreiben", erklärte Ben Zhou, Co-Founder und CEO von Bybit. Institutionelles Vertrauen, gestützt durch die Stärke des Einzelhandels und eine skalierbare Infrastruktur Zu Beginn der Gala hob Ben die Verlagerung der Branche hin zu einer integrierten und institutionellen Marktstruktur hervor. Er bekräftigte, dass ein wesentlicher Vorteil von Bybit sein einzigartig leistungsstarkes Einzelhandelsökosystem sei. Bereits im ersten Jahr wurden über 1,8 Millionen Bybit-Karten in 13 Regionen ausgegeben, ergänzt durch die Erweiterung von Pay und bankintegrierten Fiat-Rails. Dieser Einzelhandelsmaßstab fördert zunehmend eine überlegene Preisgestaltung und Ausführung für institutionelle Kunden. Ben hob auch die Beschleunigung seines Vermögensverwaltungsgeschäfts hervor, wo das verwaltete Vermögen von 40 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal auf 200 Millionen US-Dollar im vierten Quartal anstieg, was das wachsende institutionelle Engagement und die starke Nachfrage nach qualifizierten Vermögensverwaltungsdienstleistungen unterstreicht. "Institutionen entscheiden sich für Bybit, weil sie Sicherheit wünschen - Sicherheit hinsichtlich Liquidität, Sicherheit hinsichtlich Compliance und Sicherheit hinsichtlich der Performance. Mit einem Anstieg der Vermögenszuflüsse von 1,3 Milliarden US-Dollar im dritten Quartal auf 2,88 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal ist unsere Rolle deutlicher denn je: Wir schaffen die zuverlässigste Infrastruktur für die nächste Ära der institutionellen digitalen Finanzwelt", fügte Ben hinzu. Compliance als das neue institutionelle Treuhandprodukt In einer Keynote-Rede von Robert MacDonald, Chief Legal & Compliance Officer von Bybit, wurde die zunehmende Bedeutung der Compliance als entscheidender Faktor für die institutionelle Akzeptanz hervorgehoben. Er hob hervor, wie vorhersehbare Onboarding-Prozesse, produktintegrierte Compliance und proaktive Einhaltung gesetzlicher Vorschriften nun als Wettbewerbsvorteil fungieren - indem sie die Bankbeziehungen von Bybit stärken und operative Reibungsverluste für professionelle Anleger reduzieren. Das wachsende institutionelle Ökosystem von Bybit In ihrer Keynote stellte Yoyee Wang, Head of Business to Business bei Bybit, die nächste Welle institutioneller Angebote vor, die 2026 auf den Markt kommen sollen und darauf abzielen, die Marktkonnektivität und die operative Effizienz für institutionelle Kunden zu stärken. Dazu gehören zwei wichtige Fortschritte: Die aktualisierte INS Credit Suite von Bybit integriert nun Bybit Custody mit RWA-Renditeprodukten, sodass Institutionen Vermögenswerte verwahren, Renditen durch tokenisierte Geldmarktfonds erzielen und gleichzeitig Zugang zu institutionellen Krediten erhalten können. Diese einheitliche Struktur verbessert die Kapitaleffizienz, ohne die Kontrolle zu beeinträchtigen. Die Suite bietet weiterhin eine marktführende 5-fache Hebelwirkung und Unterstützung für bis zu 1.000 Unterkonten.

Die kürzlich erfolgte Einführung des Market Maker Gateway (MMGW) von Bybit, einem dedizierten Hochleistungs-Zugangspunkt, der institutionellen Kunden eine schnellere und stabilere Verbindung zur Handelsumgebung von Bybit ermöglicht und die Round-Trip-Latenz für Hochfrequenz- und Quant-Kunden von 30 ms auf 2,5 ms reduziert. Bybit gab außerdem bekannt, dass das Nominalvolumen der INS-Kredite im Vergleich zum Vorquartal um 26 % gestiegen ist, was auf die starke Akzeptanz durch Multi-Strategie- und Hochfrequenzhandelsunternehmen (HFT) zurückzuführen ist. Yoyee betonte die Bedeutung der Zusammenarbeit bei der Gestaltung der nächsten Phase der institutionellen Einführung: "Die Dynamik, die wir bei den Institutionen beobachten, wird durch echte Vorteile angetrieben - Kapitaleffizienz, Liquiditätstiefe und Betriebssicherheit. Unsere Aufgabe besteht darin, den Zugang zu vereinfachen und gleichzeitig eng mit Partnern, Banken und Aufsichtsbehörden zusammenzuarbeiten, um eine besser vernetzte und skalierbare globale Marktstruktur aufzubauen", erklärte Yoyee. Ein globaler Dialog über die Zukunft der Kapitalmärkte Im Rahmen des Abendprogramms fand im Rahmen der Gala ein regionenübergreifender Dialog statt, der von Dimitrios Psarrakis, Head of Global Affairs bei Bybit, moderiert wurde und an dem der europäische Regulierungsbeauftragte Jean-Marc Laventure, Head of Financial & Securities Services Sales, Investors, Middle East, Standard Chartered Bank, sowie weitere hochrangige Gäste teilnahmen. In dem Gespräch wurde ein deutlicher Wandel in der Branche deutlich: Traditionelle Finanzdienstleistungen und digitale Vermögenswerte sind nicht länger parallele Pfade, sondern konvergierende Systeme, die auf gemeinsamen Prinzipien wie Transparenz, Effizienz und institutioneller Governance basieren. Die Leistung der Industrie wird gefeiert Diese Zusammenkunft bildete einen passenden Übergang zur Abschlusszeremonie des Abends, bei der Bybit führende Institutionen und Mitwirkende des Ökosystems für ihre herausragenden Leistungen, ihre Performance und ihren Einfluss auf den globalen digitalen Märkten würdigte. Zu den verliehenen Auszeichnungen gehörten: Premier Corporate Trading Terminal-Auszeichnung Vantage

Jarvis Lab Broker Market Leadership-Auszeichnung Insilico Terminal

Coinroutes

Finestel Outstanding Institutional Contribution-Auszeichnung Wintermute

Amber Group

Da Vinci

GSR

Cumberland Liquidity Leadership-Auszeichnung Pulsar

Atomic

Gravity

Hashwave Institutional Trading Excellence-Auszeichnung CyantArb

AlberBlanc

Presto

Es ist ein Privileg, diese Anerkennung von Bybit in einem so entscheidenden Moment für die allgemeine Akzeptanz der digitalen Finanzwelt zu erhalten. Die Gala unterstrich die Bedeutung von Vertrauen, Infrastruktur und langfristigen Partnerschaften. GSR freut sich darauf, die Zusammenarbeit mit Bybit fortzusetzen, während wir gemeinsam Produkte und Dienstleistungen von institutioneller Qualität für den Kryptomarkt entwickeln", sagte Xin Song, CEO von GSR. Bybit / CryptoArk Informationen zu Bybit Bybit ist nach Handelsvolumen die weltweit zweitgrößte Kryptowährungsbörse und betreut eine globale Community von über 70 Millionen Nutzern. Bybit wurde 2018 gegründet und definiert Offenheit in der dezentralen Welt neu, indem das Unternehmen ein einfacheres, offenes und gleichberechtigtes Ökosystem für alle schafft. Mit einem starken Fokus auf Web3 geht Bybit strategische Partnerschaften mit führenden Blockchain-Protokollen ein, um eine robuste Infrastruktur bereitzustellen sowie On-Chain-Innovationen voranzutreiben. Bybit ist bekannt für seine sichere Verwahrung, seine vielfältigen Marktplätze, sein intuitives Benutzererlebnis sowie seine fortschrittlichen Blockchain-Tools. Bybit schließt die Lücke zwischen TradFi und DeFi und ermöglicht Entwicklern, Creatorn sowie Enthusiasten, das volle Potenzial von Web3 zu erschließen. Entdecken Sie die Zukunft des dezentralen Finanzwesens auf Bybit.com .

Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an: media@bybit.com

Für Aktualisierungen folgen Sie bitte den: Communities und sozialen Medien von Bybit Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2840793/image_5029802_60338579.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2267288/5661094/Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/bybit-institutional-bereitet-die-buhne-fur-2026-bei-einer-hochkaratigen-gala-in-abu-dhabi-302636635.html



