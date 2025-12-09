Indero, ein weltweit tätiges Auftragsforschungsinstitut mit Spezialisierung auf Dermatologie und Rheumatologie, wurde von Mercer für seine herausragenden Leistungen als bester Arbeitgeber ausgezeichnet. Indero ist stolz auf sein langjähriges Engagement für die Schaffung einer Arbeitskultur, die von Vertrauen, Fairness und sinnvollen Mitarbeitererfahrungen geprägt ist, und ist überzeugt, dass diese Auszeichnung unseren positiven Einfluss im Jahr 2025 widerspiegelt. Das Zertifizierungsprogramm Best Employers in Canada Powered by Mercer würdigt Unternehmen, die auf der Grundlage von Mitarbeiterfeedback durchweg positive und motivierende Mitarbeitererfahrungen bieten. Der Grad der Mitarbeitermotivation ist ein entscheidender Faktor für bestehende und potenzielle Kunden und Partner, da motivierte und engagierte Mitarbeiter eher dazu neigen, in ihren Rollen herausragende Leistungen zu erbringen und höchste Standards bei den Produkten und Dienstleistungen des Unternehmens zu gewährleisten. Das Programm, das früher unter dem Namen "Kincentric Best Employers" bekannt war, hebt seit über 25 Jahren die besten Arbeitgeber Kanadas hervor und profitiert nun von der erweiterten globalen Reichweite von Mercer und einer der umfassendsten Datenbanken für Mitarbeitererfahrungen weltweit.

In der komplexen Welt der klinischen Forschung von heute ist es unerlässlich, engagierte und leistungsstarke Teams zu gewinnen und zu halten. Die Zertifizierung von Indero durch Mercer würdigt das hohe Engagement seiner Mitarbeiter. Das hohe Engagement von Indero lässt sich durch unseren strategischen Ansatz im Personalwesen (HR) erklären, der globale Konsistenz mit lokaler Reaktionsfähigkeit und operative Strenge mit kultureller Empathie in Einklang bringt.

"Die Auszeichnung als bester Arbeitgeber ist mehr als ein Meilenstein, sie spiegelt wider, wie wir zuhören, uns anpassen und in Menschen investieren", sagte Yvon Leduc, Global Head of Human Resources. "Es geht darum, die Voraussetzungen für Spitzenleistungen zu schaffen, nicht nur innerhalb der Personalabteilung, sondern in allen Bereichen, die zu unserer Mission beitragen."

Bei Indero spielt das Personalwesen eine zentrale, strategische Rolle. Diese Anerkennung spiegelt nicht nur die Arbeit des HR-Teams wider, sondern auch, wie die Mitarbeiter ihre Arbeit bei Indero empfinden, ihre Motivation, ihr Bestes zu geben, und ihren Wunsch, zu bleiben und ihre Karriere voranzutreiben. Durch aktives Zuhören, die Förderung von Fairness und die Straffung von Abläufen trägt die Personalabteilung zum Aufbau einer starken, kooperativen Kultur bei, die Genauigkeit und langfristigen Erfolg unterstützt Eigenschaften, die in der klinischen Forschung von entscheidender Bedeutung sind.

Letztendlich erinnert diese Anerkennung daran, dass bedeutende Ergebnisse, sei es im Hinblick auf das Engagement der Mitarbeiter oder den wissenschaftlichen Fortschritt, auf gemeinsamen Werten und kollektiven Anstrengungen beruhen. Indero setzt sich weiterhin für die Schaffung eines Arbeitsumfelds ein, in dem Menschen sich entfalten können und in dem Sinnhaftigkeit die Leistung fördert.

Über Indero

Indero ist ein Auftragsforschungsinstitut ("Contract Research Organisation", CRO) mit zweifachem Schwerpunkt auf Dermatologie und Rheumatologie und über 25 Jahren Erfahrung in der klinischen Forschung und Durchführung von Studien. Unser Full-Service-Ansatz, der vom Protokolldesign über die Patientenrekrutierung bis hin zur Studienüberwachung und Biometrie alle Aspekte umfasst, bietet Biotech- und Pharmaherstellern die fundierte wissenschaftliche Grundlage und individuelle Expertise, die sie benötigen, um ihre Studien effizient und effektiv zum Abschluss zu bringen. Mit Standorten in Nordamerika, Europa, Lateinamerika und im asiatisch-pazifischen Raum, einem umfangreichen und ständig wachsenden Netzwerk an Forschern und Patienten sowie einer eigenen Forschungsklinik, in der wir unsere eigenen Studien konzipieren und durchführen, ist Indero der ideale Partner für klinische Anforderungen auf globaler Ebene.

