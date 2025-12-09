DJ OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE GLOBAL SECTOR VALUE UCITS ETF 1C (USD): Net Asset Value(s)

OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE GLOBAL SECTOR VALUE UCITS ETF 1C (USD) (5OGU) OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE GLOBAL SECTOR VALUE UCITS ETF 1C (USD): Net Asset Value(s) 09-Dec-2025 / 14:35 CET/CEST The issuer is solely responsible for the content of this announcement. =--------------------------------------------------------------------------------------- Net Asset Value(s) FUND: OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE GLOBAL SECTOR VALUE UCITS ETF 1C (USD) DEALING DATE: 08/12/2025 NAV PER SHARE: USD: 151.8450 NUMBER OF SHARES IN ISSUE: 23537 CODE: 5OGU =--------------------------------------------------------------------------------------- Dissemination of a Regulatory Announcement, transmitted by EQS Group. The issuer is solely responsible for the content of this announcement. View original content: EQS News =--------------------------------------------------------------------------------------- ISIN: LU2555926372 Category Code: NAV TIDM: 5OGU LEI Code: 549300E5EJRVL5QLGC04 Sequence No.: 410814 EQS News ID: 2242566 End of Announcement EQS News Service =------------------------------------------------------------------------------------

December 09, 2025 08:35 ET (13:35 GMT)