Aufbauend auf Maestro by Equativ ist dies der erste einer ganzen Reihe von Equativ AI Agents für Käufer, der die Mediaplanung vereinfacht, intelligentere Entscheidungen, einen höheren ROAS und skalierbare Performance fördert.

NEW YORK, Dec. 09, 2025by Equativ integriert ist. Aufbauend auf der SSP-Infrastruktur von Equativ wandelt der Media Planning Agent Medienbriefings in umsetzbare Deal-Strategien um und hilft Agenturen und Werbetreibenden, schneller zu planen, präziser auszuführen und Ergebnisse zu verbessern, während gleichzeitig volle Transparenz und Kontrolle gewährleistet bleiben.

"Mit unseren Media Planning Agents bleiben Trader vollständig in der Führungsrolle, und der Agent übernimmt die Hauptarbeit", sagte Ben Skinazi , CMO, Equativ. "Unser Ziel ist klar: Käufern skalierbare Performance und Effizienz zu ermöglichen, bessere Arbeit zu leisten, die zu greifbaren Ergebnissen führt, Kampagnenerfolge zu liefern und ihnen die dringend benötigte Zeit zurückzugeben."

Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist verfügbar, wenn Sie auf diesen Link klicken

Wesentliche Vorteile für Media Buyers:

Sofortige Anleitung: Chatten Sie mit dem Agenten oder teilen Sie ein Briefing, um Targeting-Anleitungen, Zielgruppen-Einblicke, Deal-Paketierung und Aktivierungsempfehlungen zu erhalten.

Chatten Sie mit dem Agenten oder teilen Sie ein Briefing, um Targeting-Anleitungen, Zielgruppen-Einblicke, Deal-Paketierung und Aktivierungsempfehlungen zu erhalten. Automatisierte Aktivierung: Nach Genehmigung generiert und aktiviert es die optimalsten PMP-Konfigurationen (Private Marketplace) innerhalb der Plattform, abgestimmt auf die Ziele des Käufers.

Nach Genehmigung generiert und aktiviert es die optimalsten PMP-Konfigurationen (Private Marketplace) innerhalb der Plattform, abgestimmt auf die Ziele des Käufers. Erweiterte Meta Deals : Eine einzigartige Funktion in Maestro wird nun durch die Fähigkeit des Agenten erweitert, mehrere Deals automatisch in einem einfach zu aktivierenden PMP zu bündeln, was zu größeren Möglichkeiten für Einblicke, Optimierungen und Performance führt.

: Eine einzigartige Funktion in Maestro wird nun durch die Fähigkeit des Agenten erweitert, mehrere Deals automatisch in einem einfach zu aktivierenden PMP zu bündeln, was zu größeren Möglichkeiten für Einblicke, Optimierungen und Performance führt. Optimierte Performance: Analysiert über 400.000 Websites und Apps, um Premium-Inventar, First-Party-Daten und die relevantesten Zielgruppensegmente für jede Kampagne zu priorisieren.

Analysiert über 400.000 Websites und Apps, um Premium-Inventar, First-Party-Daten und die relevantesten Zielgruppensegmente für jede Kampagne zu priorisieren. Zeitersparnis & Fokus: Reduziert die Planungszeit um bis zu 40 % und gibt Teams die Möglichkeit, sich auf Kreativität, Strategie und Kundenpartnerschaft zu konzentrieren.

Reduziert die Planungszeit um bis zu 40 % und gibt Teams die Möglichkeit, sich auf Kreativität, Strategie und Kundenpartnerschaft zu konzentrieren. Transparenz & Vertrauen: Arbeitet mit Neutralität, Verantwortlichkeit und Sichtbarkeit und stellt sicher, dass alle Empfehlungen mit den Zielen und ethischen Standards des Käufers übereinstimmen.

"Maestros Meta Deals erschließen eine völlig neue Art der Strukturierung programmatischer Käufe. Anstatt sich auf isolierte Auktionen zu verlassen, sammelt der KI-Agent automatisch verschiedene Kampagnen-Deals zur einfachen Messung. Es ermöglicht uns, mehr zu testen, schneller zu lernen und Strategien mit weitaus größerer Kontrolle zu verfeinern - was letztendlich zu intelligenteren Investitionsentscheidungen und stärkeren Ergebnissen für unsere Kunden führt", erklärt Kristina Craig , Deputy Director of Investment & Accountability bei der Omnicom Group.

"Im Gegensatz zu vielen KI-Tools, die lediglich Antworten liefern, ergreift unsere vollständige Suite von KI-Agenten für Käufer Maßnahmen, während die Entscheidungsfindung menschlich geführt bleibt", sagte Greg Cornuz , CPO, Equativ. "Unsere KI Agents sind tief in den Workflow der Plattform eingebettet und verbinden Briefings, um menschliches Fachwissen zu verbessern und sich wiederholende Arbeit zu eliminieren."

Aufbauend auf dieser Grundlage erweitert Equativ seine Suite von KI Agents um Lösungen, die sich auf Optimierung, Fehlerbehebung und Berichterstattung konzentrieren - und treibt damit seine Vision einer offenen, interoperablen Plattform voran, auf der Kunden und Partner ihre eigenen Agenten über offene Protokolle wie die Ad Context Protocolintegrieren können.

"Ich hatte die Gelegenheit, die Beta-Version des neuen Maestros AI Agent ausgiebig zu testen - es ist genau das, wohin Mar/AdTech steuert: intelligentere Planung, schnellere Abläufe, mehr Automatisierung heute und letztendlich schärfere Performance-Vorhersagen. Die Integration fühlt sich gut durchdacht an, mit einer klaren Roadmap bis 2026, und mein Team und ich sind gespannt darauf, als frühe Tester aktiv dabei zu sein." Schließt Malgorzata Wasniewska , Head of Platform Solutions bei Kinesso

Weitere Informationen finden Sie unter: www.equativ.com/advertisers/ai

Über Equativ

Equativ ist eine globale End-to-End-Medienplattform, die Werbetreibende und Publisher befähigt, echte Ergebnisse zu erzielen, indem sie Premium-Inventar und Zielgruppen mit fortschrittlicher Kuration und modernster Ad-Tech über alle Kanäle hinweg vereint. Speziell für die Aufmerksamkeitsökonomie entwickelt, liefert Equativ Qualität, Engagement und Performance, während respektvolle, benutzerzentrierte Werbeerlebnisse im Vordergrund stehen. Mit einem Team von über 750 Fachleuten in 19 Ländern kombiniert Equativ globale Reichweite mit tiefgreifender lokaler Expertise. Erfahren Sie mehr unter Equativ.com.

For Media Inquiries: Please contact: Caroline Millié Figueiredo pr@equativ.com