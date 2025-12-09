DJ MÄRKTE USA/Wall Street weiterhin im Haltemodus

DOW JONES--Die Situation an der Wall Street am Dienstag ist praktisch die gleiche wie am Vortag: Im Vorfeld der am Mittwoch anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank herrscht weiterhin große Zurückhaltung. Der Aktienterminmarkt deutet einen wenig veränderten Handelsbeginn am Kassamarkt an. Zwar rechnet der Markt mit einer Wahrscheinlichkeit von knapp 90 Prozent mit einer Zinssenkung, doch immer stärker rückt der künftige Zinspfad ins Bewusstsein der Akteure. Im Handel wird über eine Pause oder gar Ende des Zinssenkungszyklus nach Mittwoch spekuliert.

"Die Märkte erwarten eine falkenhafte Zinssenkung - eine Zinssenkung gepaart mit der Ankündigung, dass die Fed möglicherweise weitere Lockerungen aufschiebt, um sicherzustellen, dass die Inflation nicht wieder ansteigt", heißt es bei Peak Trading Research. "Alle Augen richten sich auf die Fed-Sitzung am Mittwoch, bei der eine Zinssenkung fest eingeplant ist - die eigentliche Frage ist aber, wie steil der Weg der Lockerung von hier aus aussieht, wobei eine Pause der wahrscheinlichste nächste Schritt sein wird", erläutert Analyst Matt Britzman von Hargreaves Lansdown. Einen Fingerzeig über den künftigen Zinspfad könnte die Verfassung des Arbeitsmarktes liefern, im frühen Geschäft werden die neu geschaffenen Stellen (Jolts) für September und Oktober veröffentlicht.

Auch die im Wochenverlauf noch anstehenden Geschäftsausweise von Software-Entwickler Oracle und Halbleiterhersteller Broadcom werden als Hemmschuh für Börsenakitivität genannt. Denn die Zahlenvorlagen könnten Hinweise auf die Geschäftsentwicklung im KI-Sektor liefern. Anleger suchten weiterhin nach jeder Rechtfertigung der aktuell hohen Bewertungen im Sektor, heißt es.

Am Rentenmarkt steigen die Renditen mindestens am langen Ende nicht mehr, die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen sinkt um 1 Basispunkt auf 4,16 Prozent. Die Erwartung eines falkenhaften Ausblicks durch die Fed hatte zuletzt die Marktzinsen nach oben getrieben. Der Dollar stagniert, könnte aber laut ING mit starken Jolts-Daten am Nachmittag zulegen.

Der feste Glaube an eine Zinssenkung zur Wochenmitte stützt den Goldpreis (+0,2%) leicht - auch die nicht weiter anziehenden Rentenrenditen liefern Unterstützung. Die Erdölpreise zeigen sich behauptet und stabilisieren sich damit vom Preisverfall des Vortages. Da kurzfristig nicht mit einem Frieden in der Ukraine zu rechnen ist, dürfte Rohöl kurzfristig aber kaum deutlicher fallen, heißt es im Handel mit Blick auf das Fortbestehen westlicher Sanktionen gegen die russische Erdölwirtschaft.

Unter den Einzelaktien geben Alphabet vorbörslich um 0,5 Prozent nach. Die Europäische Union hat eine kartellrechtliche Untersuchung gegen das Technologie-Unternehmen eingeleitet. Der Gesellschaft droht im Extremfall eine Geldstrafe von bis zu 10 Prozent des weltweiten Jahresumsatzes.

Nvidia ziehen um 0,8 Prozent an. US-Präsident Donald Trump plant, Nvidia die Lieferung eines technisch anspruchsvolleren KI-Chips nach China zu gestatten. Advanced Micro Devices (+0,5%) und Intel (+0,6%) dürfen auf ähnliche Erleichterungen hoffen.

Ares Management springen um 7,7 Prozent nach oben, die Titel des Kreditanbieters steigt im den breiten Börsenindex S&P-500 auf. Toll Brothers verlieren 5,8 Prozent, das Hausbauer verfehlte im vierten Quartal die Markterwartungen. Der Immobilenentwickler Alexander & Baldwin wird übernommen und von der Börse genommen und , der Kurs schießt um 38,2 Prozent empor.

=== DEVISEN zuletzt +/- % 0:00 Mo, 18:19 % YTD EUR/USD 1,1630 -0,1% 1,1636 1,1625 +12,4% EUR/JPY 182,00 +0,3% 181,42 181,16 +11,4% EUR/CHF 0,9383 -0,1% 0,9389 0,9389 +0,1% EUR/GBP 0,8737 +0,0% 0,8735 0,8729 +5,6% USD/JPY 156,50 +0,4% 155,92 155,84 -0,9% GBP/USD 1,3311 -0,1% 1,3320 1,3316 +6,5% USD/CNY 7,0754 -0,1% 7,0802 7,0807 -1,8% USD/CNH 7,0637 -0,1% 7,0708 7,0725 -3,6% AUS/USD 0,6633 +0,2% 0,6621 0,6620 +7,1% Bitcoin/USD 90.728,55 -0,1% 90.857,15 90.077,65 -4,1% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 58,92 58,88 +0,1% 0,04 -18,3% Brent/ICE 62,52 62,49 +0,0% 0,03 -16,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold 4.197,65 4.188,70 +0,2% 8,95 +59,7% Silber 58,58 58,16 +0,7% 0,41 +101,4% Platin 1.415,20 1.419,30 -0,3% -4,10 +61,7% Kupfer 5,29 5,36 -1,4% -0,07 +28,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags (Angaben ohne Gewähr) ====

