Auch bei Walen enthält die Atemluft wichtige Informationen über ihren Gesundheitszustand. Um das Sekret möglichst stressfrei für alle Beteiligten einzusammeln, nutzen Meeresbiolog:innen inzwischen Drohnen mit Petrischalen. Wenn Menschen niesen oder husten, verraten sie einiges über ihre Gesundheit. Die ausgestoßenen Aerosole, bestehend aus Nasensekret, Speichel und dem sogenannten Sputum, der Atemwegsschleimhaut, enthalten Mikroorganismen wie Krankheitserreger, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.