Hannover/Schaumburg-Lippe (ots) -Das 8. E-Waste Race der "Lavera Thomas Haase Stiftung" hat mit 17.546 gesammelten ausgedienten Elektroteilen einen neuen Rekord aufgestellt. Insgesamt 9 Schulen und 192 engagierte Schülerinnen und Schüler aus den Regionen Hannover und Schaumburg-Lippe haben in nur vier Wochen dieses beeindruckende Ergebnis erzielt. Herausragender Sieger ist die Goetheschule KGS Barsinghausen, die sich zum zweiten Mal am Umweltprojekt von "Das macht Schule" beteiligt hat. 19 Schülerinnen und Schüler wurden zu wahren Umwelthelden und übertreffen mit gesammelten 5434 Elektroteilen den eigenen Sammelerfolg aus dem August 2024.Erfolgsgeschichte setzt sich fort"Mit einem Sammelergebnis von 17.546 ausgedienten Elektroteilen haben wir in unserem 8. Rennen einen neuen Sammelrekord in dem Umweltprojekt in den Regionen Hannover und Schaumburg-Lippe erzielt. Seit 2022 haben wir damit über 99.450 Teile eingesammelt, das sind rund 15% des Gesamt-Sammelergebnisses von 653.460 Teilen in Deutschland", freut sich Sabine Kästner von der Lavera Thomas Haase Stiftung. Alle beteiligten Schulen haben zu dem tollen Ergebnis beigetragen.Das herausragende Gesamtergebnis im 8. E-Waste-Race der Lavera Thomas Haase Stiftung & Das macht Schule:- 1. Goetheschule KGS Barsinghausen, 5434 Teile, 6466 Punkte- 2. GOBS Gehrden, 3720 Teile, 3257 Punkte- 4. IGS Rodenberg, 2757 Teile, 1937 Punkte- 3. Gymnasium Adolfinum, 2107 Teile, 2704 Punkte- 5. IGS Hildburgschule Rinteln, 1331 Teile, 1789 Punkte- 8. Ricarda-Huch-Schule, 930 Teile, 567 Punkte- 6. IGS Lehrte, 654 Teile, 782 Punkte- 7. IGS Vahrenheide/Sahlkamp, 507 Teile, 590 Punkte- 9. Leinetalschule Hannover, 206 Teile, 125 PunkteAttraktive Preise für die GewinnerDie Gewinnerschule Goetheschule KGS Barsinghausen erhält von der Lavera Thomas Haase Stiftung einen Schulausflug ins Umweltzentrum phaeno nach Wolfsburg. Die zweit- und drittplatzierten Schulen erhalten einen Zuschuss für die Klassenkasse.Deutschland verfehlt EU-Sammelquote deutlichDie Bedeutung solcher Initiativen wird durch aktuelle Zahlen des Umweltbundesamts unterstrichen: Deutschland erreicht bei der Elektroschrott-Sammlung lediglich eine Quote von 29,5 % - weit entfernt von der gesetzlich vorgeschriebenen EU-Mindestsammelquote von 65 %(1). Die Deutsche Umwelthilfe weist darauf hin, dass Deutschland diese Quote bereits das fünfte Jahr in Folge verfehlt(2).Dabei fallen in Deutschland pro Kopf jährlich über 12 Kilogramm Elektroschrott an(3), Tendenz steigend. Viele ausgediente Geräte verschwinden in Schubladen, Schränken oder Kellern, anstatt fachgerecht recycelt zu werden(4). Und damit gehen die in den Geräten enthaltenen wertvollen Rohstoffe wie Kupfer, Gold und seltene Erden verloren.E-Waste Race schärft Bewusstsein für Kreislaufwirtschaft"Schulen, Schüler, die großartige Medienunterstützung und unsere Schirmherren tragen zum großen Erfolg des Umweltprojektes bei, das wir mit der Umweltorganisation 'Das macht Schule' umsetzen. Die Dynamik im Projekt ist unglaublich. Wir danken allen und freuen uns, dass sich das E-Waste Race in Hannover und den Regionen Hannover und Schaumburg-Lippe inzwischen fest etabliert hat und viele Schulen das Thema Kreislaufwirtschaft in ihren Lehrplan aufnehmen. Ausgediente Elektroteile werden aufgespürt, dokumentiert und ihre wertvollen Rohstoffe durch ELPRO Elektro Recycling fachgerecht recycelt, gekoppelt an einen freundschaftlichen Wettbewerb. Allein aus der Goetheschule wurden 16 Elektrocontainer abgeholt. Die Lavera Thomas Haase Stiftung gratuliert allen Beteiligten für den erfolgreichen Abschluss des Schulprojektes und vor allem den Umwelthelden der Klasse 5Informatik der Goetheschule KGS Barsinghausen", so Sabine Kästner.Dr. Heiko Martens, ELPRO ELEKTRONIK RECYCLING: Elpro Elektronik Recycling gratuliert der Goeteschule KGS Barsinghausen zum erneuten Sieg und würdigt das herausragende Engagement aller Schülerinnen und Schüler, die mit großem Einsatz gezeigt haben, wie wirkungsvoll gelebter Umweltschutz sein kann."Julia Benz, Klassenlehrerin 5Informatik, Goetschule KGS Barsinghausen: "Die Teilnahme am E-Waste Race war eine tolle Herausforderung, die wir voller Vorfreude angenommen haben. Der Wettbewerb zeigte viele außerschulische Begabungen der Schülerinnen und Schüler und förderte den Gemeinschaftssinn und die Kooperation. Dazu haben sie viel im Hinblick auf Nachhaltigkeit gelernt. Ein gelungenes Projekt mit einem hervorragendem Ergebnis. Wir können zusammen alles schaffen."AusblickDas nächste E-Waste Race startet am 16. Februar 2026. Die Lavera Thomas Haase Stiftung und "Das macht Schule" laden bereits jetzt weitere Schulen zur Teilnahme ein. https://www.das-macht-schule.net/e-waste-race/AnmeldungDie Stiftung bedankt sich bei allen Beteiligten - den Schirmherren Kultusministerin des Landes Niedersachsen Julia Willie Hamburg, Alexander Fürst zu Schaumburg Lippe, den Medien, den Schulen und natürlich den jungen Umweltdetektiven - für ihr großartiges Engagement.Über die Lavera Thomas Haase Stiftung:Die lavera Thomas Haase Stiftung wurde im Jahr 2020 von Thomas Haase, Inhaber des Naturkosmetikherstellers Laverana und Erfinder der Naturkosmetikmarke lavera, gegründet. Sie dient sowohl gemeinnützigen Zwecken unserer Gesellschaft als auch sozialen Projekten. Übergeordnetes Ziel der Stiftung ist es, das Unternehmen und die Marke zu erhalten und nachhaltig zu entwickeln, um Arbeitsplätze zu sichern. Ein Schwerpunkt der Stiftung ist die Förderung von Weiterbildungsprojekten einschließlich Umweltbildung in Kooperation mit gemeinnützigen Organisationen.Über Das macht Schule:Das macht Schule hilft mit coolen Praxisprojekten Schüler aufs zukünftige Leben vorzubereiten, Teilhabe, Werte und Kompetenzen zu fördern. Die Schülerinnen und Schüler lernen Probleme zu lösen, um mit den globalen Herausforderungen der Zukunft umgehen zu können. Das macht Schule ist seit 2007 online, deutschlandweit, gemeinnützig, gründergeführt und wird durch Stiftungen und Spenden finanziert.Spielregeln: Im Race werden die gesammelten Teile, Medienarbeit und Reuse mit Punkten belohnt. 