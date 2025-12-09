Quantencomputer, Künstliche Intelligenz und Algorithmen gelten als die größten technologischen Umbrüche unserer Zeit - mit enormen Auswirkungen auf Wirtschaft, Finanzmärkte und den Börsenhandel. In diesem Video sprechen Frank Thelen (Quant42), Dr. Michael Geke (Quant4you) und Richard "Richy" Dittrich (Boerse Stuttgart Group) über die nächste Evolutionsstufe der Digitalisierung und ihre Bedeutung für Anleger. Gemeinsam diskutieren die Experten, warum Quantencomputer klassische Rechenmodelle in Zukunft übertreffen könnten, weshalb KI kein kurzfristiger Hype ist und wie Algorithmen den Aktienhandel zunehmend automatisieren. Außerdem geht es um modernes Risikomanagement, die geopolitische Rolle von Deutschland und China im Tech-Wettbewerb sowie um die Frage, wie Energie, Chips und Robotik das wirtschaftliche Fundament der Zukunft bilden.