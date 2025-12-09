Die softfair GmbH präsentiert ein neues Kranken-Modul zur digitalen Beratung im Bereich privater Krankenversicherungen. Gegenüber dem bisherigen Modul, das weiterhin nutzbar bleibt, ermöglicht das neue Tool unter anderem schnellere Berechnungen und bietet erweiterte Filteroptionen. Das neue Kranken-Modul der softfair GmbH vereint die PKV-Voll- als auch die Zusatzversicherung in einer benutzerfreundlichen Oberfläche. "Mit dem neuen Kranken Modul setzen wir einen wichtigen Meilenstein für die digitale ...

