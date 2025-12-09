Bitcoin und Altcoins stehen zu Wochenbeginn unter maximaler Anspannung. Während der Markt seit Tagen seitwärtsläuft und auf den FOMC-Entscheid wartet, bleibt für Oliver Michel der übergeordnete Trend intakt. Die Nervosität ist dennoch spürbar: dünne Liquidität, schnelle Ausschläge und ein Markt, der auf ein einziges Signal der Fed fixiert ist. Genau dieses Signal - die künftige Steuerung der Geldmenge - wird in den kommenden Tagen über die Richtung entscheiden.Makroökonomisch bleibt das Umfeld anspruchsvoll. ...

