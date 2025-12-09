EQS-News: Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA
Vor einem Vierteljahrhundert wagte Borussia Dortmund als erster und bislang einziger Fußballverein der Bundesliga den Sprung an die Börse. Seit dem 31. Oktober 2000 werden die Aktien der Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA unter der Wertpapierkennnummer 549309 gehandelt. Heute, am Dienstag, versammelten sich die Geschäftsführung, Mitglieder des BVB-Aufsichtsrats und des Betriebsrats, Aktionäre und Vertreter der Deutschen Börse Frankfurt zu einer kleinen Feierstunde in der Mainmetropole.
Borussia Dortmund verfolgt eine Strategie, die auf nachhaltigem Wachstum basiert. Das Resultat ist ein Fußballklub, der heute wirtschaftlich stabiler, professioneller und internationaler aufgestellt ist als je zuvor. Das größte Kapital sind die Menschen, die den Verein tragen und für die Strahlkraft der Marke stehen.
"Borussia Dortmund ist ein sehr erfolgreicher und unheimlich attraktiver Klub. In den vergangenen 25 Jahren haben wir uns konsequent in die Spitze der europäischen Topklubs vorgearbeitet und dort etabliert. Und gleichzeitig steckt immer noch riesiges Potenzial in uns", sagt Carsten Cramer, seit knapp zwei Wochen Sprecher der Geschäftsführung, und kündigt an: "Das wollen und werden wir ausschöpfen. Wir investieren in Entwicklung und Wachstum, um gestärkt in die Zukunft zu gehen. Unser Ziel ist es, die Erfolgsstory von Borussia Dortmund in den nächsten Jahren fortzusetzen." Der BVB bleibt ein Verein, der seine Wurzeln und seine Identität kennt - und gleichzeitig mutig in die Zukunft geht.
Dortmund, den 9. Dezember 2025
