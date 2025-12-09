© Foto: Jim Wilson auf Unsplash

Die Aktie der US-Online-Apotheke Hims & Hers handelt mit einem Verkaufssignal. Diesem zu folgen, könnte sich mittelfristig jedoch als Fehler herausstellen.

Die wachstumsstärkste Online-Apotheke der USA

Hims & Hers, gestartet als Spezialist für Männer- und Frauengesundheit und inzwischen zu einer der reichweitenstärksten Online-Apotheken der USA gewachsen, war zeitweise eines der heißesten Eisen am Aktienmarkt. Ins vergangene Jahr noch einstellig gestartet, verteuerten sich die Anteile zeitweise auf über 70 US-Dollar. Wer früh eingestiegen ist, konnte eine Vervielfachung seiner Investition erzielen.

Dabei profitierte das Unternehmen auch von der hohen Nachfrage nach Abnehmpräparaten. Da Eli Lilly und Novo Nordisk zunächst nicht genug liefern konnten und die US-Gesundheitsbehörde FDA eine Mangelsituation ausgerufen hatte, war es Hims & Hers erlaubt, Nachahmer-Lösungen selbst herzustellen und zu vertreiben. Das hat für ein explosives Umsatzwachstum gesorgt. Inzwischen vertreibt die Online-Apotheke nach einer im ersten Anlauf gescheiterten Zusammenarbeit die Präparate von Novo Nordisk.

Jetzt trotz Verkaufssignal einsteigen?

In den vergangenen Wochen ist es zu einer empfindlichen Korrektur und hohen Aktienkursverlusten gekommen. Dabei kam es erst vor wenigen Tagen zu einem Death Cross der Durchschnittslinien und damit zu einem technischen Verkaufssignal. Doch noch sollten Anlegerinnen und Anleger die Flinte nicht ins Korn werfen, denn hier bestehen auch Rebound-Chancen!

Ein volatiler Seitwärtstrend beherrscht das Kursgeschehen

Übergeordnet handelt die Aktie zwar in einem Aufwärtstrend, doch dieser ist mit Blick auf die vergangenen 10 Monate einem äußerst volatilen Seitwärtstrend gewichen.

Obere Begrenzungen stellen Kurse zwischen 65 und 70 US-Dollar dar, während sich im Bereich von 25 bis 30 US-Dollar eine Akkumulationszone befindet. Auch im Bereich von 40 US-Dollar, hier notiert die Aktie aktuell, ist Hims & Hers wiederholt auf Kaufinteresse gestoßen. Nach der Korrektur der vergangenen Wochen besteht also die Chance auf weitere Erholungsgewinne, sofern diese Zone übersprungen werden kann.

Erholungschance nach empfindlichem Abverkauf

Die Chancen hierfür stehen trotz des Death Cross in den gleitenden Durchschnitten nicht schlecht. Der Relative-Stärke-Index (RSI) notiert knapp über 50 Punkten und liefert damit technischen Rückenwind. Der Trendstärkeindikator MACD wiederum zeigt zwar noch einen intakten Abwärtstrend der Aktie an, die Signallinie konnte aber bereits überwunden werden.

Damit ist innerhalb des Abwärtstrends für Entspannung gesorgt. Das genügte in den vergangenen 12 Monaten wiederholt bereits für eine Erholung auch der Aktie. Solange der MACD nicht wieder unter seine Signallinie fällt, ist eine Erholung bis mindestens zu den gleitenden Durchschnitten wahrscheinlicher als erneute Verluste und damit mutmaßlich ein Aufsetzen auf der bei 30 US-Dollar verlaufenden Unterstützung.

Für eine nachhaltige Trendwende muss der Bereich um 46 US-Dollar überzeugend überwunden werden. Das bedeutet neben einem entsprechenden Wochenschlusskurs auch ein Vorzeichenwechsel im MACD.

Ambitionierte Bewertung, aber durchaus mit Vorteilen

Mit Blick auf die Bewertung wird schnell deutlich, dass die Erholungschancen von Hims & Hers aktuell vor allem von der technischen und weniger von der fundamentalen Seite kommen. Das Unternehmen ist zwar wachstumsstark und bereits profitabel, allerdings mit einem KGVe 2026 von fast 60 auch ambitioniert bewertet.

Etwas freundlicher gestaltet sich der Blick auf das Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis. Das liegt mit 1,6 zwar über dem als günstig geltenden Wert von 1, aber deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 1,81. Auch beim Kurs-Umsatz-Verhältnis genießt Hims & Hers Bewertungsvorteile gegenüber dem Rest der Peer-Group.

Experten geteilter Meinung, aber insgesamt zuversichtlich

Analystinnen und Analysten sind bezüglich der Aussichten des Unternehmens geteilter Meinung. Bei insgesamt 14 Bewertungen liegen 8 Empfehlungen zum Halten vor. Die übrigen 6 Bewertungen verteilen sich zu gleichen Teilen entweder auf "Kaufen / Übergewichten" oder "Verkaufen / Untergewichten", woraus sich in der Summe eine neutrale Bewertung ergibt.

Der faire Wert wird im Mittel mit 44,67 US-Dollar angegeben. Das entspricht gegenüber dem Schlusskurs vom Montag einer Upside von 14,2 Prozent und passt zur Erwartung, dass sich die Aktie in den kommenden Wochen und Monaten bis zu ihren gleitenden Durchschnitten bei rund 46 US-Dollar erholen könnte.

Fazit: Aussichtsreiche Rebound-Chance

Trotz eines technischen Verkaufssignals bietet die Aktie von Hims & Hers eine Rebound-Chance. Die Bewertung ist zwar ambitioniert, rechtfertigt mit Blick auf das hohe Gewinnwachstum aber durchaus einen erneuten Kursanstieg. Von dem sollten sich Anlegerinnen und Anleger zwar noch keine Trendwende erhoffen, für attraktive Trading-Gewinne dürfte es aber allemal genügen.

Das gilt insbesondere für Investoren, die etwas Mut beweisen und anstatt auf die Aktie auf den Discount-Optionsschein MK9Z02 setzen. Dieser ist mit einem Basispreis von 40,00 US-Dollar und einer Kappungsgrenze (Cap) von 45,00 US-Dollar ausgestattet.

Bis zu +148,0 Prozent Gewinn möglich, wenn ...

Daraus folgt ein maximaler Auszahlungsbetrag von 4,29 Euro, wenn Hims & Hers bis zum Laufzeitende am 20. März auf oder über 45 US-Dollar klettert. Für eine Chance auf +148,0 Prozent genügt also bereits eine Aktienkurssteigerung von 15,4 Prozent. Das Auszahlungsprofil ist für einige beispielhafte Fälle das folgende:

Doch Vorsicht: Sollte die Aktie zum Laufzeitende unter 40,00 US-Dollar notieren, verfällt MK9Z02 wertlos. Es besteht also Totalverlustgefahr! Daher sollte die Position vorzeitig verkauft und der Restwert gesichert werden, wenn Hims & Hers nachhaltig (also mindestens auf Wochenschlusskursbasis) unter die letzten Tiefs bei rund 35,00 US-Dollar fällt.

Gastautor: Max Gross

Haftungsausschluss/Disclaimer

Die hier angebotenen Artikel dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals und - je nach Art des Investments - sogar zu darüber hinausgehenden Verpflichtungen, bspw. Nachschusspflichten, führen können. Die Informationen ersetzen keine auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen.

Finanznachrichten.de hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss. Finanznachrichten.de hat bis zur Veröffentlichung der Artikel keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand der Artikel. Die Veröffentlichungen erfolgen durch externe Autoren bzw. Datenlieferanten. Infolgedessen können die Inhalte der Artikel auch nicht von Anlageinteressen von Finanznachrichten.de und/oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein.