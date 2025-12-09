Janus Henderson ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, December 09
[09.12.25]
TABULA ICAV
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
09.12.25
IE000LZC9NM0
8,638,864.00
USD
0
68,841,144.18
7.9688
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
09.12.25
IE000DOZYQJ7
3,207,199.00
EUR
0
18,492,737.37
5.766
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
09.12.25
IE000GETKIK8
34,336.00
GBP
0
365,749.53
10.6521
Janus Henderson Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened Core UCITS ETF
Valuation Date
ISIN Code
Shares in Issue
Currency
Share Redeemed since Previous Valuation
NET Asset Value
NAV per Share
Ex Dividend Date
09.12.25
IE000XIITCN5
421,779.00
GBP
0
3,431,212.67
8.1351