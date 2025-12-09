München (ots) -"maischberger" mit u.a. diesen Themen und Gästen:Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen, Spitzenkandidat Baden-Württemberg)Petra Gerster (Moderatorin)Susanne Gaschke (Neue Zürcher Zeitung)Gordon Repinski (Politico)Reformpolitik und Zukunft der GrünenIm Studio: der Spitzenkandidat für die Landtagswahl in Baden-Württemberg, Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen).Es kommentieren: die langjährige Moderatorin der ZDF-"heute"-Nachrichten, Petra Gerster, die Autorin der Neuen Zürcher Zeitung, Susanne Gaschke, und der Chefredakteur von Politico Deutschland, Gordon Repinski."maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos unter: www.ard-foto.dePressekontakt:Alessandra Crivellaro, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 933, E-Mail: alessandra.crivellaro@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6175879

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.