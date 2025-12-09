© Foto: CFOTO - picture alliance

JD.com bringt seine Supply-Chain-Tochter in Hongkong an die Börse. Das frische Kapital soll die globale Expansion antreiben - und schürt hohe Erwartungen.Jingdong Industrials, die Supply-Chain-Technologieeinheit von JD.com, bereitet einen großen Auftritt am Aktienmarkt vor. Das Unternehmen will beim Start 440 Millionen US-Dollar einsammeln und reiht sich damit in die Welle chinesischer Emittenten ein, die noch vor dem Jahreswechsel in Hongkong debütieren. Der Börsenstart ist für Donnerstag geplant. Preis liegt in der Mitte der Spanne Laut einem vom Wall Street Journal eingesehenen Term Sheet setzt Jingdong Industrials den Ausgabepreis auf 14,10 Hongkong-Dollar je Aktie, was 1,81 US-Dollar …