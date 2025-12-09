Oracle steht kurz vor der Veröffentlichung seiner Quartalszahlen und die Erwartungen könnten kaum größer sein. Analysten setzen auf kräftige Zuwächse, insbesondere im Bereich Cloud-Infrastruktur und Künstliche Intelligenz.Starke Prognosen für Umsatz und Gewinn In Kürze wird Oracle seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal vorlegen. Analysten rechnen derzeit mit einem bereinigten Gewinn je Aktie von 1,65 Dollar sowie einem Umsatz von ...

