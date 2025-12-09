DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 10. Dezember (vorläufige Fassung)

=== *** 02:30 CN/Verbraucherpreise November PROGNOSE: +0,8% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vj *** 02:30 CN/Erzeugerpreise November PROGNOSE: -2,0% gg Vj zuvor: -2,1% gg Vj *** 08:00 DE/Tui AG, Jahresergebnis (09:00 BI-PK) *** 08:30 CN/IWF-Chefin Georgieva, Pk zum Abschluss von Artikel-4-Konsultationen *** 10:30 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht und Jahrespressekonferenz *** 11:55 GB/EZB-Präsidentin Lagarde, Interview zur Zukunft von Euro und Dollar *** 14:00 DE/Deutsche Börse AG, Kapitalmarkttag *** 14:30 US/Arbeitskostenindex 3Q PROGNOSE: +0,9% gg Vq 2. Quartal: +0,9% gg Vq *** 15:45 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnisse des geldpolitischen Rats Overnight Rate PROGNOSE: 2,25% zuvor: 2,25% *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information (EIA) Vorwoche *** 20:00 US/Fed, Ergebnis der FOMC-Sitzung Fed-Funds-Zielsatz (20:30 Pk Powell) PROGNOSE: 3,50% bis 3,75% zuvor: 3,75% bis 4,00% *** 22:05 US/Oracle Corp, Ergebnis 2Q 22:05 US/Adobe Inc, Ergebnis 4Q *** - EI/EZB-Ratsmitglied Makhlouf, Rede in der Royal Irish Academy ===

