NEW YORK (dpa-AFX) - Einen Tag vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed scheint sich an den US-Aktienbörsen nicht viel tun. "Die Woche dürfte ganz im Zeichen der Zinsentscheidung der Federal Reserve stehen", schrieb die Berenberg Bank. Nach den jüngsten Kommentaren einzelner Fed-Gouverneure rechneten die Marktakteure nun mit einer Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung am Mittwochabend von 90 Prozent.

Der Dow Jones Industrial stieg am Dienstag im frühen Handel um 0,3 Prozent auf 47.887 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,1 Prozent auf 6.856 Zähler. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,1 Prozent auf 25.594 Punkte nach unten./edh/jha/

