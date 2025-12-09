© Foto: Imago Images / ZUMA Press Wire

Michael Burry setzt auf zwei unterschätzte US-Finanzriesen - und spricht von einer bevorstehenden Chance, die viele Anleger übersehen. Sogar Warren Buffett könnte plötzlich eine Rolle spielen.Michael Burry, bekannt aus "The Big Short", hat große Wetten auf Fannie Mae und Freddie Mac offengelegt - und rechnet mit einer spektakulären Rückkehr der beiden US-Hypothekenfinanzierer an die Börse. In seinem Substack-Newsletter "Cassandra Unchained" schreibt er, er halte "eine beträchtliche Anzahl" von Stammaktien beider Unternehmen und erwarte "eine erhebliche Neubewertung", sobald Fannie und Freddie über IPOs wieder an die Öffentlichkeit gebracht werden. Burry geht davon aus, dass die Aktien beim …