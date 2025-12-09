Silber im Chart-Check: Kursverdoppler: geht die Rally weiter?



Im aktuellen Daily Trading TV beschäftigt sich Jörg Scherer, Leiter Technische Analyse HSBC Deutschland, mit Silber. Heute in der Chartanalyse: Jörg Scherer stellt einen echten Eyecatcher vor! Denn der Silberpreis hat sich allein in 2025 mehr als verdoppelt.



Im Oktober/November gab es eine kurze Verschnaufpause, doch die Korrektur konnte Silber schnell überwinden. Aber wie geht es im neuen Jahr weiter? Jörg Scherer wirft einen Blick auf den Silberchart, zeigt Anschlusspotenziale aus dem aktuellen Chartbild auf und analysiert das Gold/Silber-Ratio. Er erklärt auch, wie sich Silber in generellen Edelmetall-Haussetrends verhält und ob es Gold & Co. übertreffen kann. Schalten Sie ein und erfahren Sie alles Wichtige im Video!



HSBC Daily Trading TV vom 09.12.2025: Kursverdoppler: geht die Rally weiter?









Quelle: HSBC









