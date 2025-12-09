Künftig sollen App-Updates unter Windows 11 deutlich einfacher ablaufen. Statt mehrere Update-Programme zu starten, will Microsoft einen zentralen Anlaufpunkt für Aktualisierungen schaffen. Wie das unter Windows 11 funktionieren soll. Sämtliche Apps auf einem PC immer aktuell zu halten, kann zu einer großen Herausforderung werden. Das liegt daran, dass viele Programme ihre eigenen Update-Tools mit sich bringen. Wer wirklich alle Apps auf dem neuesten ...

