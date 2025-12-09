DJ Zahl offener US-Stellen steigt im Oktober leicht

DOW JONES--Die Zahl der offenen Stellen in den USA ist im Oktober leicht gestiegen und war höher als erwartet. Wie das US-Arbeitsministerium im Rahmen seiner Job Openings and Labor Turnover Summary (Jolts) mitteilte, gab es 7,67 (September: 7,66) Millionen offene Stellen. Erwartet worden waren für beide Monate 7,2 Millionen. Das war auch die für August gemeldete Zahl.

Die Zahl der freiwilligen Kündigungen sank auf 2,94 (3,13) Millionen. Im August waren es 3,09 Millionen gewesen. Die Zahl der Entlassungen erhöhte sich auf 1,85 (1,78) Millionen, von 1,73 Millionen im August.

