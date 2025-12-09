Paris (www.fondscheck.de) - Durch die Anlage in Wandelanleihen strebt der Teilfonds DNCA Invest Convertibles (ISIN LU0401809073/ WKN A0RD2F) einen Kapitalzuwachs bei geringer Volatilität an, so die Experten von DNCA Investments.Die Anleger würden darauf aufmerksam gemacht, dass der Managementstil diskretionär sei und Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales/Gesellschaft und Unternehmensführung (ESG) integriere. Im Rahmen eines diskretionären Verwaltungsansatzes werde bei der Portfoliozusammenstellung nicht versucht, die Zusammensetzung eines Referenzindex aus geografischer oder sektoraler Sicht nachzubilden. Dennoch könne der Refinitiv Eurozone Focus Hedged - EUR - Index als Ex-post-Benchmark-Indikator verwendet werden. Um das Anlageziel zu erreichen, stütze sich die Anlagestrategie auf eine aktive Verwaltung mit Ermessensspielraum. ...

