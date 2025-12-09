Munsbach (www.fondscheck.de) - Die Kreditmärkte zeigten sich im November volatil, so die Experten von ETHENEA im Kommentar zum Ethna-DEFENSIV (ISIN LU0279509904/ WKN A0LF5Y, A; ISIN LU0279509144/ WKN A0LF5X, T).In den USA hätten zahlreiche Neuemissionen - insbesondere von Hyperscalern - dazu geführt, dass sich die Spreads innerhalb des Investment-Grade-Segments auseinander entwickelt hätten: Der Risikoaufschlag für hochbewertete IG-Anleihen habe sich stärker ausgeweitet. Sie hätten unter De-Kompression gelitten, das allgemeine Sentiment sei aber robust geblieben. Nach dem Ende der Berichtssaison sei klar geworden, dass die Gewinne des Tech-Sektors weiterhin in der Nähe von Allzeithochs lägen. ...

