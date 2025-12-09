Der Anbieter Jolt Energy hat am Leipziger Platz das erste Batterie-gepufferte HPC-Angebot in Berlin auf öffentlichem Grund in Betrieb genommen. Die neue HPC-Lösung am Leipziger Platz erreicht eine Ladeleistung von bis zu 300 Kilowatt. Eröffnet wurde die Säule vom neuen Jolt-CEO Jörg Lohr. Bei gleichzeitiger Nutzung stehen für zwei Fahrzeuge jeweils bis zu 150 Kilowatt zur Verfügung - eine übliche Aufteilung bei Schnellladestationen. Das Ladesäulen-Modell, ...

