Wir schauen auf eine echte Premiere in der Nutzfahrzeugwelt: MAN setzt neuerdings Elektro-Lkw ein, um fabrikneue Lkw auszuliefern. Und wir werfen darüber hinaus noch einen Blick auf die final beschlossene Mautbefreiung für Elektro-Lkw, die der Branche wichtige Planungssicherheit bringt. Für Speditionen dürften sich E-Trucks damit endgültig rechnen! MAN und sein langjähriger Logistikpartner VEGA International gehen den nächsten Schritt in Richtung ...

