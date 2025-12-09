Baden-Baden (ots) -Fortsetzung der erfolgreichen ARD-Dokuserie über die nächtlichen Einsätze der Polizei / Drehstart der achten Staffel am 8. Dezember 2025 in LudwigshafenFans der "Nachtstreife" dürfen sich auf einen neuen Schauplatz freuen. Die erfolgreiche ARD-Dokuserie, die bisher mit vier Staffeln aus Mainz (SWR) sowie einer Staffel aus Hamburg (NDR) die nächtlichen Einsätze der Polizei begleitet, wird um einen Drehort erweitert. Die insgesamt achte Staffel wird Polizeibeamte aus Ludwigshafen auf "Nachtstreife" begleiten. Drehstart war am 8. Dezember 2025. Bevor die Staffel aus Ludwigshafen veröffentlicht wird, geht es 2026 außerdem mit Staffel 6 und Staffel 7 weiter - die sechste Staffel (Veröffentlichung im Februar) stammt wieder aus Hamburg (NDR), die siebte aus Mainz (SWR).Auf "Nachtstreife" in Mainz, Hamburg und LudwigshafenDie Dokuserie bietet einen exklusiven und authentischen Einblick in die Arbeit der Polizei bei ihren nächtlichen Einsätzen. Das Format ist rein dokumentarisch. Es gibt keinen Off-Text, einzig die Beamt:innen selbst kommentieren ihre Einsätze, klären auf und geben Einblicke. So ist das Publikum hautnah dabei.Die "Nachtstreife" in der ARD Mediathek"Nachtstreife" (https://www.ardmediathek.de/serie/nachtstreife/staffel-1/Y3JpZDovL3N3ci5kZS9zZGIvc3RJZC8xMjQy/1) ist eine Produktion von Die Company LS Media GmbH. Die achte Staffel wird im Auftrag des SWR produziert. Die Dreharbeiten starteten am 8. Dezember 2025.Weitere Informationen unter: http://swr.li/nachtstreife-bald-auch-aus-ludwigshafenFotos unter ARD-foto.de (https://www.ard-foto.de/)Newsletter: "SWR vernetzt" (https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/newsletter-anmeldung-swr-vernetzt-100.html)Pressekontakt SWR: Lisa Gerhardt, Tel. 07221 929 22453, lisa.gerhardt@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/6175938