© Foto: Dall-E

Die Deutsche Bank sieht weiteres Aufwärtspotenzial für Micron - trotz eines bereits außergewöhnlich starken Kursanstiegs seit Jahresbeginn.Die Bank bekräftigt ihre Kaufempfehlung für den Halbleiterhersteller im Vorfeld der Ergebnisse zum ersten Fiskalquartal am 17. Dezember. Analystin Melissa Weathers erhöhte zudem ihr Kursziel von 200 auf 280 US-Dollar und verwies auf eine höhere Gewinnerwartung. Zum letzten Schlusskurs wäre damit ein Potenzial von rund 13 Prozent gegeben. Die Aktien von Micron sind in diesem Jahr bereits um rund 193 Prozent gestiegen. Weathers betont, dass das aktuelle Marktumfeld für Speicherchips "deutlich anders" sei als im vorangegangenen Quartal und zu einer …