XRP Wale lassen 510M Coins auf den Markt los, Händler fürchten einen brutalen Crash ahead

XRP steht unter massivem Druck. Innerhalb weniger Tage sind rund 510M XRP aus großen Wallets auf den Markt gelandet, während der Kurs knapp über 2 Dollar verharrt. Stand 9. Dezember 2025 bewegt sich XRP um 2.05 Dollar und zeigt genau diese nervöse Seitwärtsenergie, die oft vor einem größeren Move entsteht. Die Frage in der Community fühlt sich gerade ziemlich simpel an. Hält die Marke oder wird es hässlich.

On Chain Daten zeigen die volle Wucht des 510M Dumps

On Chain Tracker bestätigen, dass in der aktuellen Woche etwa 510M XRP durch Whale Wallets bewegt und teilweise direkt auf Börsen abgeladen wurden. Die Aktivität kommt in mehreren Wellen und trifft jedes Mal auf ein Orderbuch, das sichtbar unter Druck gerät. Genau dieser Mechanismus erzeugt die Crash Talk Vibes, die sich inzwischen auch im Social Space breitmachen.

Analysten sprechen von einem klassischen Liquidity Stress Test. Jedes neue Paket, das auf die Bid Seite knallt, zieht kurzfristig die Stimmung runter. Und da XRP schon in den letzten Wochen Schwäche gezeigt hat, fühlt sich dieser Dump für viele wie die Bestätigung an, dass größere Player aktiv reduzieren.

Charttechnik, Support und das gefährliche Niemandsland darunter

Technisch sitzt XRP in einer Zone, die schnell kippen kann. Die zentrale Marke bleibt der Bereich um 1.99 Dollar.

Wird dieser Support klar gebrochen, tauchen in mehreren Modellen Verluste von rund 16 % auf, weil Stops unterhalb dieses Levels eng gestapelt sind.

Die Widerstandsseite befindet sich zwischen etwa 2.1 und 2.27 Dollar. Solange XRP hier nicht drüberkommt, bleibt der Markt im Unsicherheitsmodus. Ein Break über 2.27 Dollar könnte allerdings einen Short Squeeze auslösen, da viele Trader gegen die Struktur positioniert sind. Kurz gesagt. Alles ist möglich, nichts ist stabil.

Der aktuelle XRP Preis pendelt derzeit zwischen 2.05 und 2.10 Dollar - CoinMarketCap.

XRP Preis, 9. Dezember 2025 - Quelle: CoinMarketCap

Stimmungslage, ein Mix aus Panik und vorsichtigem Optimismus

Die Community ist gespalten. Die Crash Fraktion schaut auf den 510M Dump und ruft laut, dass die nächsten roten Kerzen nur eine Frage der Zeit sind. Das Misstrauen kommt auch daher, dass XRP in den letzten Monaten mehrfach an wichtigen Resist Levels abgewiesen wurde.

Auf der anderen Seite stehen die langfristig Bullischen. Sie argumentieren, dass Whale Verkäufe nicht automatisch eine strukturelle Schwäche bedeuten. XRP bleibt ein Large Cap mit realem Einsatz im Zahlungsverkehr, mit dem RLUSD Stablecoin, mit institutionellen Integrationen und einem Case, der weiterhin relevant ist. ETF Spekulationen und frühere Rallys über 3 Dollar liegen nicht weit zurück und halten das Rebound Szenario zumindest am Leben.

PepeNode als alternativer Play in volatilen Wochen

Parallel zu dieser Unsicherheit schauen viele Trader bewusst über XRP hinaus. Nicht als Ersatz, sondern als Diversifizierung, gerade in Phasen, in denen große Caps ruckelig laufen. PepeNode taucht dabei regelmäßig in Presale Rankings auf und profitiert von einem klaren Narrativ.

Das Projekt setzt auf ein mine to earn Konzept, kombiniert ein browserbasiertes Mining Game mit Upgrades, Staking und Leaderboards. Die Presale Zahlen liegen laut mehreren Berichten über 2.1 Mio Dollar, während die Token Preise im Bereich von 0.001 bis 0.00116 Dollar gehandelt werden. Das ist solide für ein Projekt, das noch in der Aufbauphase steckt und gleichzeitig eine aktive Community hinter sich hat.

Analysten sehen PepeNode nicht als klassischen Meme Pump, sondern als Hybrid Projekt mit internem Ökosystem. Genau das macht es für Anleger interessant, die in unsicheren Marktphasen nach frühen Growth Plays suchen.

Fazit, XRP im Härtefalltest, Anleger denken breiter

Der 510M Dump ist ein Statement. Die Größenordnung ist zu groß, um sie wegzuwischen. On Chain Daten zeigen eine klare Distribution, und charttechnisch läuft XRP in einem engen Korridor, der sowohl nach oben als auch nach unten aufbrechen kann. Die 1.99 Dollar Zone bleibt der Punkt, an dem sich entscheidet, ob der Markt komplett wegkippt oder ob Käufer bereitstehen.

Trotzdem ist das Setup nicht eindeutig bearish. XRP hat sich schon öfter aus solchen Drucksituationen befreit. Fundamentale Entwicklungen, Partnerschaften und die starke Community halten die Rebound Story am Leben.

Gleichzeitig nutzen erfahrene Anleger die hohe Volatilität, um Projekte wie PepeNode zu prüfen. Nicht als Hedge, sondern als zusätzliche Option im Portfolio. Die Mischung aus Presale Momentum, gamifiziertem Ökosystem und Community Wachstum sorgt dafür, dass PepeNode für manche Trader gerade der spannendere Blickpunkt ist.

Die nächsten Wochen werden zeigen, ob der 510M Dump der Vorbote eines tieferen Falls war oder nur ein weiterer Shakeout vor dem nächsten Leg nach oben.